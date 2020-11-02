Право собственности на землю и языковой закон: что КСУ рассмотрит на этой неделе
Конституционный Суд Украины планирует собраться на заседание уже на этой неделе. На нем судьи должны рассмотреть ряд важных вопросов, в частности конституционность закона о языке и толкование понятий права собственности на землю и "достойных условий жизни".
Перечень вопросов, которые будут стоять на повестке дня, появился на сайте Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
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Какие вопросы Конституционный Суд рассмотрит на этой неделе
2 ноября
Большая палата КС продолжит рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.
3 ноября
Судьи КСУ на заседании должны рассмотреть ряд важных вопросов. Среди них:
- дело об официальном толковании норм преамбулы Конституции о "достойных условиях жизни", которые должна обеспечивать Верховная Рада;
- дело о конституционности закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц";
- вопрос об открытии конституционного производства о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации;
- рассмотрение закона о языке.
В чем заключаются претензии к закону о языке:
- Нардепы, большинство из которых являются представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь", считают, что закон нарушает конституционные права граждан. В частности: на право использования родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.
- Закон якобы принимали с нарушением процедуры.
Все указанные представления будут рассматривать в закрытой части пленарного заседания.
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5 ноября
На открытой части пленарного заседания судьи КСУ рассмотрит конституционное представление о конституционности положений отдельных статей Уголовного кодекса Украины. Они регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.
Чем "отличился" Конституционный Суд
- Судьи КСУ 27 октября на закрытом заседании фактически отменили антикоррупционную реформу. Дело в том, что своим решением они позволили чиновникам лгать в декларациях.
- После этого к деятельности КСУ приковано особое внимание. Поговаривают, что следующим пострадать от решений КСУ может закон "О государственном языке".
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