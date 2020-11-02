Конституционный Суд Украины планирует собраться на заседание уже на этой неделе. На нем судьи должны рассмотреть ряд важных вопросов, в частности конституционность закона о языке и толкование понятий права собственности на землю и "достойных условий жизни".

Перечень вопросов, которые будут стоять на повестке дня, появился на сайте Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

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Какие вопросы Конституционный Суд рассмотрит на этой неделе

2 ноября

Большая палата КС продолжит рассмотрение дела в закрытой части пленарного заседания об официальном толковании норм Конституции, касающихся права собственности на землю.

Обратите внимание! Собрание судей Конституционного Суда Украины, которое было запланировано 2 ноября на 11: 00, перенесли.

3 ноября

Судьи КСУ на заседании должны рассмотреть ряд важных вопросов. Среди них:

дело об официальном толковании норм преамбулы Конституции о " достойных условиях жизни ", которые должна обеспечивать Верховная Рада;

", которые должна обеспечивать Верховная Рада; дело о конституционности закона Украины " О системе гарантирования вкладов физических лиц ";

"; вопрос об открытии конституционного производства о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины относительно применения процедуры специальной конфискации;

рассмотрение закона о языке.

В чем заключаются претензии к закону о языке:

Нардепы, большинство из которых являются представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь", считают, что закон нарушает конституционные права граждан. В частности: на право использования родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и нацменьшинств Украины.

Закон якобы принимали с нарушением процедуры.

Все указанные представления будут рассматривать в закрытой части пленарного заседания.

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5 ноября

На открытой части пленарного заседания судьи КСУ рассмотрит конституционное представление о конституционности положений отдельных статей Уголовного кодекса Украины. Они регламентируют процедуру и случаи применения специальной конфискации.

Чем "отличился" Конституционный Суд