С целью предотвращения ДТП и заторов на дорогах Укравтодор ввел временное ограничение на движение грузовиков и автобусов. Все из-за неблагоприятных погодных условий – дождь при минусовой температуре и снег.

Во время ограничения движения грузовиков служба автомобильных дорог проводит обработку дорожного покрытия спецтехникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Актуально С неба может падать ледяной дождь: Украину накроет циклон Yvonne В каких областях сложная ситуация По состоянию на 16:00 10 декабря движение ограничили в: Киевской области;

Житомирской. Где возобновили движение Ранее спасатели сообщали об обработке дорог в: Ровненской области;

Тернопольской;

Хмельницкой; Однако впоследствии ограничения на движение транспорта в этих регионах сняли. В ГСЧС призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию. Обратите внимание! Из-за непогоды 10 декабря на дорогах в Украине произошел ряд ДТП. В частности, на Волыни не разминулись фура и жигуль. Кроме того, на трассе возле Ковеля столкнулись 4 машины, из-за этого пострадали 3 человека.