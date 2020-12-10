В каких областях ограничили движение на дорогах из-за снега: список
С целью предотвращения ДТП и заторов на дорогах Укравтодор ввел временное ограничение на движение грузовиков и автобусов. Все из-за неблагоприятных погодных условий – дождь при минусовой температуре и снег.
Во время ограничения движения грузовиков служба автомобильных дорог проводит обработку дорожного покрытия спецтехникой. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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В каких областях сложная ситуация
По состоянию на 16:00 10 декабря движение ограничили в:
- Киевской области;
- Житомирской.
Где возобновили движение
Ранее спасатели сообщали об обработке дорог в:
- Ровненской области;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
Однако впоследствии ограничения на движение транспорта в этих регионах сняли.
В ГСЧС призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию.
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