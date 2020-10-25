Избиратели сообщили, что не возле всех избирательных участков присутствовали волонтеры, которые должны были проводить опрос от президента Владимира Зеленского.

Как исследовала гражданская сеть "Опора", по состоянию на 16 часов 25 октября, только 55% интервьюеров были на избирательных участках и раздавали акнеты для всех желающих, передает координатор ОО Ольга Айвазовская в фейсбуке.

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Зато на 45% участков не было волонтеров, которые должны были проводить опрос от Зеленского.

В частности, наибольшее количество участков, где присутствовали волонтеры, расположены на юге – 78,65%, меньше всего на западе – 37,81%, в центре – 55,79%, а на востоке – 56,87%.

К слову, украинцы делились фото с избирательных участков, на которых было заметно, что проводить незаконный опрос Зеленского поставили несовершеннолетних. В частности, так было в Одессе, Киеве и других городах. А в полицию поступило 4 заявления об этом, а также то, что интервьюерам за это заплатили.

Также было обнародовано видео о том, как в Хмельницком мужчина семь раз голосовал в опросе. Кстати, многие украинцы решили все же не обойти вниманием опрос президента и даже не обращали внимания на волонтеров.

Что известно о всеукраинском опросе президента? Во время местных выборов в воскресенье, 25 октября, проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов. Вот они:

1. Нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

2. Поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны.

3. Поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов.

4. Поддерживают ли легализацию медицинского каннабиса.

5. Поддерживают ли поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.



5 вопросов от президента Зеленского на 25 октября / Инфографика 24 канала