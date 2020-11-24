Мнения украинцев относительно условий, на которых стоит освобождать оккупированный Донбасс, разделились. Впрочем, большинство все же считают, что возвращение территорий должно произойти без особых условий. Так же разделились мнения относительно судьбы Донбасса в случае невозможности его возвращения.

Опрос относительно вариантов будущего ныне неподконтрольных Украине частей Донбасса провел Центр Разумкова. Интересно Надо ли Зеленскому говорить с Путиным: сколько украинцев против – опрос Возвращение Донбасса без особых условий: считают желаемым вариантом – 50%,

приемлемый вариант – 25,9%,

недопустимый вариант – 10,2%,

затрудняюсь ответить – 13,8%. Изоляция Донбасса в случае его невозврата: желаемый вариант – 15,4%,

допустимый вариант – 32,9%,

недопустимый вариант – 28,7%,

затрудняюсь ответить – 22,9%. Возвращение Донбасса на условиях минских соглашений: желаемый вариант – 13,4%,

приемлемый вариант – 25,4%,

недопустимый вариант – 43,9%,

затрудняюсь ответить – 17,3%. Отделение Донбасса с созданием "независимых государств": желаемый вариант – 4,2%,

допустимый вариант – 18,0%,

недопустимый вариант – 60,6%,

затрудняюсь ответить – 17,1%. Присоединение Донбасса к составу России: желаемый вариант – 2,6%,

допустимый вариант – 12,6%,

недопустимый вариант – 69,1%,

затрудняюсь ответить – 15,7%.

Что украинцы думают о дальнейшей судьбе Донбасса / Таблица Центра Разумкова Отметим! Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16 – 22 октября 2020 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.