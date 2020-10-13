Министр финансов Сергей Марченко считает, что до конца года гривна продержится на том же уровне, что сейчас. Определенных колебаний следует ожидать, но они будут незначительными.

Для курса в 30 гривен за доллар, по мнению министра, нет оснований. Об этом Сергей Марченко рассказал в интервью The Page.

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Думаю, тот курс гривны, который сейчас есть, и тот, который был на протяжении последних пол года, до конца года существенно не изменится. То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас, как вы говорите, есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов,

– пояснил глава Минфина.

Марченко отметил, что ключевыми остаются объемы этих колебаний. Если речь идет о "плюс – минус 10%", – то это нормально.

В то же время у министра спросили, может ли быть курс в 30 гривен и выше, если у Украины возникнут проблемы с МВФ.

"Для этого нет оснований. Опять же фактор МВФ больше технически-политический, чем такой, который реально влияет на эту ситуацию. Влияет на ситуацию с обменным курсом экспорт – импорт, приток валюты в страну, утечка валюты из страны, инвестиции", – пояснил Марченко.

Он добавил, что МВФ – это также один из факторов притока валюты в страну, но не основной.



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