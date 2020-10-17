Каким будет Рождество, решится в ближайшие недели, – Меркель призвала немцев к самоизоляции
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немцам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Меркель попросила ограничить социальные контакты и избегать поездок.
Меркель обратилась к нации 17 октября
По мнению канцлера, именно в ближайшие недели решится, удастся ли удержать вирус под контролем. Об этом Меркель сообщила в обращении к нации 17 октября, информирует The Local.
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Я обращаюсь к вам: встречайтесь с меньшим количеством людей, как дома, так и на улице. Пожалуйста, откажитесь от любого путешествия, которое не является абсолютно необходимым, от любой вечеринки, которая не является абсолютно необходимой. Мы должны сделать все, чтобы вирус не вышел из-под контроля,
– отметила Меркель.
В летние месяцы немцы "расслабились"
По словам политика, именно из-за определенного расслабления немцев в летние месяцы, сейчас в стране ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Поэтому, чтобы иметь нормальные праздники и Рождество, нужно сейчас приложить усилия.
Какой будет зима, каким будет Рождество, решится в ближайшие дни и недели. Мы все имеем на это влияние через наши действия,
– подчеркнула канцлер.