У Владимира Зеленского считают более приемлемым вариантом сохранение в Украине адаптивного карантина по региональному принципу. Ведь ситуация в разных областях отличается.

В ОП внимательно отслеживают статистические параметры, связанные с коронавирусом. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, до сих пор далеко не все на местах понимают важность социальной дистанции и других превентивных мер.

Для нас куда лучше яляется адаптивный карантин, который точно построен по региональному принципу. Потому что в регионах ситуации сильно разнятся,

– отметил Подоляк.

Он отметил, что статистка относительно того, сколько людей заболели, сколько находятся в тяжелом состоянии, насколько заняты койки в больницах – это ключевые параметры. Они точно определяют стратегию "поведения государства", а также дают понимание, надо или не надо вводить дополнительные ограничения.

Коронавирус и карантин в Украине: основное

За сутки 2 ноября COVID-19 подтвердили у 8 899 человек – это больше всего с начала эпидемии в Украине. Среди новых случаев зараженных 346 детей и 401 медработник.

Госпитализировали в больницы 1 207 больных – что тоже рекорд.

Всего в Украине коронавирусом заболели 411 093 человека. Выздороветь удалось 168 868 больным, умерли от осложнений 7 532.

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года. К тому времени будет действовать карантинное разделение на цветные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют свои ограничения. Со 2 ноября в Украине начали действовать обновленные зоны карантина.

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Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала