Дональд Трамп запомнится американцам и миру не только чудаковатыми танцами, которыми он часто начинал свои предвыборные митинги. Политик часто попадал в скандалы и отмечался громкими заявлениями.

Дональд Трамп останется в истории США как первый президент, дважды получавший импичмент от Палаты представителей. Больше – в материале 24 канала.

Обратите внимание Трамп не появился на инаугурации своего преемника Байдена: детали

Стена с Мексикой

► Вспоминать американцы будут и многочисленные невыполненные обещания Трампа. В частности – намерение построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканские власти заплатить за нее.



Стена на границе США и Мексики / Фото inewsource

Заметим, что Байден не намерен продолжать строительство этой стены. В то же время сносить уже построенную ее часть его администрация также не планирует.

Претензии к Европе и НАТО

В Европе тоже еще не скоро забудут денежные претензии американского президента. Трамп ввел пошлины на ряд европейских товаров и перессорился едва ли не со всеми членами НАТО из-за взносов в Альянс.

Отношения с диктаторами

► И пока Европа приходит в себя после эпохи Трампа, где-то в Москве и в Пхеньяне скучают диктаторы. Владимиру Путину политик льстил, а Ким Чен Ына пытался ласково разоружить.



Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото AFP

Трамп и Гренландия

Белый дом даже обратился к японскому МИД, чтобы Токио выдвинуло Трампа на Нобелевскую премию мира. Там вежливо отказали. Отказ Трамп получил и от Дании. Но на другое предложение – продать Гренландию.

Трамп даже обсуждал покупку Гренландии со своими советниками и адвокатами. В ответ на это датские политики назвали идею абсурдной и заявили, что "сейчас не XIX век, и остров не продается".

Интересно Трамп планирует создать собственную партию, известно вероятное название, – СМИ

Разговор с Зеленским

Стоит упомянуть и о разговоре с украинским президентом Зеленским – Трамп надеялся добиться расследования против своего конкурента Джо Байдена. Взамен получил свой первый импичмент.

Справка. Скандальный разговор Трампа и Зеленского состоялся в июле 2019 года. В сентябре того же года Белый дом обнародовал его стенограмму. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Отношение к COVID-19

Кроме этого, американцы будут еще долго вспоминать, как Трамп сначала преуменьшал опасность коронавируса, а потом пытался обвинить во всех бедах Китай.



Дональд Трамп не воспринимал всерьез опасность COVID-19 / Фото Getty images

В 2020 году Трамп получил виртуальную Шнобелевскую премию за неадекватное отношение к пандемии COVID-19. Интересно, что сам политик заразился коронавирусом за месяц до выборов.

Скандал из-за налогов

Также американцы не забудут, как 45 президент уклонялся от обнародования своих налоговых деклараций. А потом стало известно, что в 2017 году он каким-то чудом уплатил лишь 750 долларов налогов.

Отношения с женой

Не забудут американцы и странных отношений в президентской семье. Ранее в американских СМИ появилась информация, что Мелания Трамп хочет развестись с мужем.

Мол, до сих пор она этого не сделала, поскольку не хотела портить мужу рейтинги. А теперь вроде бы ждет лишь окончания президентских выборов.



Дональд Трамп с женой Меланией в день инаугурации Байдена / Фото Getty images

Соцсети против Трампа

А вот что сам президент запомнит о годах президентства – остается загадкой. Ведь Twitter на неопределенный срок заблокировал любимый рупор Дональда Трампа – его страницу в сети.