Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 6%, как это было и раньше. Такое решение одобрили учитывая прогнозы регулятора относительно темпов инфляции и падения ВВП до конца 2020 и в последующие два года.

Правление госрегулятора одобрило решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых, сообщает Национальный банк Украины.

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Как пояснили в НБУ, сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели относительно инфляции.

Прогноз относительно инфляции

Ранее прогнозировалось, что уровень инфляции будет в пределах 4% – 6%. Впрочем в сентябре 2020 года рост цен был ниже чем определенный диапазон. В годовом измерении инфляция и вовсе замедлилась до 2,3%.

Впрочем это лишь временно. Нацбанк прогнозирует, что уже к концу 2020 года инфляция достигнет определенного диапазона 4% – 6% и в дальнейшем продолжит ускоряться.

По прогнозу НБУ, среднегодовой показатель инфляции в 2020 году достигнет 4,1%. Уже в 2021 году подорожание цен будет еще быстрее – 6,5%.

Падение ВВП

Национальный банк Украины решил оставить предварительный прогноз по падению ВВП. То есть 6% в годовом измерении или почти 238,5 миллиарда гривен за год.

Если в 2019 году ВВП Украины составлял 3 триллиона 974 миллиона гривен, то в этом году следует ожидать ВВП на уровне около 3 триллионов 736 миллиардов гривен.

Однако в 2021 – 2022 году прогнозируют рост ВВП на уровне 4%. То есть уже в 2022 году валовой внутренний продукт Украины превысит показатель 2019 года.

Обратите внимание! Многие экономисты, в том числе и работники НБУ ранее заявляли, что прогноз падения ВВП в 2020 году можно сократить до 5%. Мол, в августе в годовом измерении он составлял уже меньше прогноза, а именно 5,8%, а в дальнейшем экономика только восстанавливалась и ситуация улучшалась.

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Дефицит госбюджета

Нацбанк убежден, что после того, как экономика вернется к устойчивому росту, начнет сокращаться и дефицит госбюджета.

По прогнозу, "дыра в бюджете" уже к 2022 году должна сократиться до 3% от ВВП. На это время это будет чуть больше 120 миллиардов гривен.

Государственные долги Украины

В 2020 году государственный и гарантированный государством долг вырос до 63% от ВВП Украины. Впрочем Национальный банк прогнозирует, что в последующие годы он будет сокращаться на 2 – 3 пункта ежегодно.

Как поясняет госрегулятор, этому будут способствовать устойчивый рост экономики, взвешенная фискальная политика и медленные колебания обменного курса.

Резюме прогноза

В Нацбанке подчеркивают, что для стабильного и полного покрытия дефицита государственного бюджета необходимо продолжать сотрудничество с западными кредиторами, в частности с МВФ.

Там также отмечают, что сотрудничество с партнерами является залогом для сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины.

Учитывая существующий баланс рисков и ожидаемый выход инфляции за пределы целевого диапазона в 2021 году, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%,

– пояснили в НБУ.