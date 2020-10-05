В Соединенных Штатах назвали нардепа Андрея Деркача российским агентом. Кроме того, введенные против политика санкции могут повлиять на близких ему людей и тех, кто ведет с Деркачем бизнес.

Юридические лица, принадлежащие Деркачу, также могут быть заблокированы в Соединенных Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп, сообщает посольство США в Украине.

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Имущество человека, который попадает под санкции, тоже блокируют. Кроме того, люди, которые финансируют санкционных лиц, то есть ведут с ними бизнес, могут тоже попасть под ограничения.

Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире,

– отметил спикер.

Лангенкемп добавил, что США продолжают использовать все инструменты для противодействия деятельности Деркача или других санкционных лиц.

Санкции против Деркача: что известно

США наложили санкции на Деркача 10 сентября "за попытку повлиять на процесс американских выборов".

Ранее, 19 мая 2020 года, Деркач обнародовал аудиозаписи, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии кандидата в президенты США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Первая часть записей касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на увольнение экс-генпрокурора Виктора Шокина. При Шокине ГПУ расследовала дело Burisma – компании, где работал сын Байдена.

Другие части тоже касались Порошенко и Байдена. Кроме этого, был слив якобы разговора между Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Смотрите видеообращение представителя посольства США в Украине: