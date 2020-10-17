С какими результатом Украина возвращается из Турции: подробности от Ермака
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги государственного визита в Турцию. Возглавлял украинскую делегацию президент Владимир Зеленский. По словам Ермака, все прошло довольно успешно для Украины.
Как подчеркнул Ермак в фейсбуке, из Турции представители украинской власти возвращаются "с отличным результатом – конкретным и закрепленным в нескольких документах".
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О чем договорились Украина и Турция: итоги от Ермака
- Сильно увеличивается военное сотрудничество. По словам Ермака, работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов для Украины очень перспективно.
- Существенно усиливается сотрудничество по линии безопасности структур. Глава ОПУ подчеркнул, что Украина будет сотрудничать со страной, которая очень активно внедряет инновационные идеи безопасности.
- Турция абсолютно четко поддерживает стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО и является партнером в реализации этой идеи. Ермак подчеркнул, что это не просто слова, а реальная, фактическая, конкретная помощь.
- Между Украиной и Турцией будет еще больше совместной работы в инфраструктуре, в развитии портов, финансового сектора и промышленности.
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