Глава Офиса Президента Андрей Ермак подвел итоги государственного визита в Турцию. Возглавлял украинскую делегацию президент Владимир Зеленский. По словам Ермака, все прошло довольно успешно для Украины.

Как подчеркнул Ермак в фейсбуке, из Турции представители украинской власти возвращаются "с отличным результатом – конкретным и закрепленным в нескольких документах".

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О чем договорились Украина и Турция: итоги от Ермака

Сильно увеличивается военное сотрудничество . По словам Ермака, работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов для Украины очень перспективно.



. По словам Ермака, работать совместно с Турцией, которая настойчиво продвигается именно в этом направлении, над развитием военно-промышленных проектов для Украины очень перспективно. Существенно усиливается сотрудничество по линии безопасности структур . Глава ОПУ подчеркнул, что Украина будет сотрудничать со страной, которая очень активно внедряет инновационные идеи безопасности.



. Глава ОПУ подчеркнул, что Украина будет сотрудничать со страной, которая очень активно внедряет инновационные идеи безопасности. Турция абсолютно четко поддерживает стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО и является партнером в реализации этой идеи. Ермак подчеркнул, что это не просто слова, а реальная, фактическая, конкретная помощь.



и является партнером в реализации этой идеи. Ермак подчеркнул, что это не просто слова, а реальная, фактическая, конкретная помощь. Между Украиной и Турцией будет еще больше совместной работы в инфраструктуре, в развитии портов, финансового сектора и промышленности.

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