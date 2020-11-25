В мире происходит общее снижение глобального влияния терроризма. Однако он остается серьезной угрозой. В частности, в странах Запада сейчас фиксируют самый высокий с 1970-х годов уровень смертности в результате террористических актов.

С 2014 года количество смертей, вызванных терроризмом, сократилось на 59%. Об этом свидетельствуют данные глобального индекса терроризма (GTI), информирует Politico.

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Несмотря на общее снижение глобального влияния терроризма, он остается значительной и серьезной угрозой во многих странах,

– говорится в сообщении.

В частности, в Западной Европе, Северной Америке и Океании за последние 50 лет количество смертей в результате терроризма возросла на 250%.

Что еще показали данные GTI