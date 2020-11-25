Рейтинг стран с самой высокой смертностью от терроризма: какое место занимает Украина
В мире происходит общее снижение глобального влияния терроризма. Однако он остается серьезной угрозой. В частности, в странах Запада сейчас фиксируют самый высокий с 1970-х годов уровень смертности в результате террористических актов.
С 2014 года количество смертей, вызванных терроризмом, сократилось на 59%. Об этом свидетельствуют данные глобального индекса терроризма (GTI), информирует Politico.
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Несмотря на общее снижение глобального влияния терроризма, он остается значительной и серьезной угрозой во многих странах,
– говорится в сообщении.
В частности, в Западной Европе, Северной Америке и Океании за последние 50 лет количество смертей в результате терроризма возросла на 250%.
Что еще показали данные GTI
- В будущем негативная тенденция может продолжаться из-за политической нестабильности, которую вызвала пандемия коронавируса.
- 96% смертей приходится на "горячие" точки. В частности, Афганистан, Сирию и страны Африки, в частности Нигерию и Сомали.
- Из-за пандемии COVID-19 финансирование антитеррористических операций существенно сократили. Это может существенно осложнить ситуацию.
- Первое место по количеству смертей от терроризма занимает Афганистан; США – 29-е место; Великобритания – 30-е место; Украина – 36-е место.
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