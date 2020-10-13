Какое место занимает украинский паспорт по престижности в мире
Во втором квартале 2020 года украинский паспорт оказался на 41-м месте по престижности в мире. Это прогресс, ведь в начале года он занимал лишь 43-ю позицию.
Сейчас паспорт Украины позволяет в безвизовом режиме посещать 129 направлений. Об этом свидетельствуют данные Индекса паспортов компании Henley & Partners.
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Свое 41-е место Украина разделяет с Никарагуа и Венесуэлой.
Заметим, в рейтинге паспортов Украина является лидером среди стран, которые не входят в ЕС. Ранее Украина уже занимала 41-ю позицию, однако в 2019 году опустилась на две позиции.
Какие страны возглавляют рейтинг
- 1 место – Япония;
- 2 место – Сингапур;
- 3 место – Южная Корея и Германия;
- 4 место – Финляндия, Италия, Люксембург, Испания;
- 5 место – Австрия, Дания;
- 6 место – Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция;
- 7 место – Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США;
- 8 место – Австралия, Чехия, Греция, Мальта;
- 9 место – Канада;
- 10 место – Венгрия.
На последнем месте оказался Афганистан. Он занимает 106-ю позицию в рейтинге.
Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что безвизу Украины и Евросоюза ничто не угрожает. Ранее Европарламент угрожал, что из-за провала антикоррупционной реформы отменят безвиз для украинских олигархов и некоторых политиков.