Во втором квартале 2020 года украинский паспорт оказался на 41-м месте по престижности в мире. Это прогресс, ведь в начале года он занимал лишь 43-ю позицию.

Сейчас паспорт Украины позволяет в безвизовом режиме посещать 129 направлений. Об этом свидетельствуют данные Индекса паспортов компании Henley & Partners.

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Свое 41-е место Украина разделяет с Никарагуа и Венесуэлой.

Заметим, в рейтинге паспортов Украина является лидером среди стран, которые не входят в ЕС. Ранее Украина уже занимала 41-ю позицию, однако в 2019 году опустилась на две позиции.

Какие страны возглавляют рейтинг

1 место – Япония;

2 место – Сингапур;

3 место – Южная Корея и Германия;

4 место – Финляндия, Италия, Люксембург, Испания;

5 место – Австрия, Дания;

6 место – Франция, Нидерланды, Ирландия, Португалия, Швеция;

7 место – Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США;

8 место – Австралия, Чехия, Греция, Мальта;

9 место – Канада;

10 место – Венгрия.

На последнем месте оказался Афганистан. Он занимает 106-ю позицию в рейтинге.

Безвизу Украины с ЕС ничто не угрожает

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что безвизу Украины и Евросоюза ничто не угрожает. Ранее Европарламент угрожал, что из-за провала антикоррупционной реформы отменят безвиз для украинских олигархов и некоторых политиков.

Обратите внимание! Индекс паспортов компании Henley & Partners определяет рейтинг страны по количеству стран, куда ее граждане могут въезжать без предварительного оформления визы.