Уже за 1,5 месяца до конца 2020 года в Кабмине начали думать, чем латать дыры в бюджете. Чтобы покрыть годовые расходы, не хватает рекордных почти 300 миллиардов гривен.

В следующем году дефицит – еще 270 миллиардов гривен. Каждая пятая гривна, которую правительство планирует потратить в 2021 году, будет позаимствована в долг. Больше об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Реальный дефицит бюджета

Экономические эксперты считают, что реальный дефицит бюджета – еще больше, а шансы перекрыть дыры – практически отсутствуют.

В этом году дефицит бюджета – 298 миллиадов. За 10 месяцев Минфин сумел покрыть лишь 110 миллиардов. Еще примерно 180 с копейками миллиардов надо найти дополнительно,

– отметил инвестиционный банкир Тарас Козак.

КСУ – препятствие к МВФ

Еще в мае Международный валютный фонд перешел на суженную программу кредитования Украины, из-за беспрецедентной неопределенности экономических и финансовых перспектив. Теперь контрольным выстрелом в надежду вовремя получить второй транш стал конституционный локдаун – отмена Конституционным Судом ответственности за незаконное обогащение.

Напомним! КСУ 27 ​​октября внес изменения в антикоррупционное законодательство. В частности, отменил наказание за ложь чиновников в декларациях. Больше новостей о скандальном решении и его последствиях читайте здесь.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что отмена подобных решений КСУ подрывает любое взаимодействие с МВФ. Это означает отказ от выполнения постфактом тех обязательств, которые Украина выполнила уже раньше и получила за них деньги. Соответственно после этого любое новое финансирование не предоставляется.

Бесконтрольная печать денег

Денег на бюджетные выплаты уже не хватает. Источники дешевых ресурсов для Украины закрыты, поэтому правительство будет вынуждено резать по живому. И может соблазниться тем, чтобы запустить печатный станок.

Я думаю, что правительство точно пойдет на сокращение расходов. Есть действительно большая проблема – где позаимствовать до 100 миллиардов гривен,

– заверил финансист Сергей Фурса.

Печатный станок легко запустить и очень трудно выключить. Это однозначно приведет к:

росту цен;

девальвации национальной валюты.

Кроме того, правительство попытается продать государственные облигации, хотя в нынешних условиях они никому не интересны.



В Кабмине думают, где взять 100 миллиардов гривен / Фото Getty Images

Давление на Нацбанк

По словам Вышлинского, на Национальный банк будут осуществлять давление. Это будут делать для того, чтобы выдавать рефинансирование банкам и чтобы покупали государственные облигации в гривне.

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"Это приведет уже в следующем году к инфляционным последствиям", – добавил эксперт.

Что будет в следующем году

Единственным выходом из патовой ситуации и экономического кризиса, которые надвигаются, финансовые аналитики называют быстрое решение конституционного кризиса. Это откроет путь к возобновлению переговоров с МВФ.

Времени на решение этих вопросов осталось совсем мало. А в следующем году Украину ждут очень большие выплаты – более 5 миллиардов гривен только по внешним обязательствам. Вот тогда угроза дефолта может стать вообще неизбежной.

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