В Украине природа находится в "тени" экологических проблем. Поэтому когда речь идет об окружающей среде, украинцы, в первую очередь, вспоминают о загрязненном воздухе и воде или о мусоре. Но это критически неправильно, ведь все элементы окружающей среды между собой тесно связаны и влияют друг на друга.

Именно поэтому сайт 24 канала решил разобраться, в каком состоянии находится сейчас природа Украины, какие главные проблемы в этой сфере. Помогут в этом эксперты Украинской природоохранной группы (УПГ).

В первой части материала "Бесценное богатство, которое не ценят: о состоянии природы в Украине" шла речь о земле и ее масштабном разорении, о биоразнообразии и полемике вокруг "Красной книги". Во второй части мы будем говорить о состоянии леса и внутренних вод Украины.

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Мифы об украинском лесе

Лесной фонд Украины

Совокупность всех лесов страны, независимо от того, в чьем пользовании они находятся. Общая площадь лесного фонда – 10,4 миллиона гектаров, из которых покрытых лесной растительностью – 9,6 миллиона гектаров. Лесистость территории Украины составляет 15,9%. За 50 лет площадь лесов выросла на 21%, а запас древесины почти в три раза.

"Относительно состояния лесов в Украине существует много мифов, – начинает разговор эксперт лесного направления УПГ Егор Гриник. – Например, что мы теряем наши леса, что их площадь сокращается... Но это правда лишь отчасти. На самом деле, с момента получения независимости площадь лесов является достаточно стабильной – около 16% территории страны.

Конечно, все слышали о вырубке тропических лесов и создании полей или плантаций на их месте. Это называется "обезлесение", но для Украины оно не слишком характерно. За исключением отдельных инфраструктурных проектов, когда лес уничтожается под застройку, дороги, линии электропередач и прочее, обезлесение в Украине почти не происходит. На месте подавляющего большинства рубок деревья либо высаживаются заново, либо вырастают самостоятельно. Последний вариант часто вызывает возмущение у людей – мол, "лес срубили, но не посадили". Однако с природоохранной точки зрения так даже лучше, ведь деревья вырастают естественным, а не искусственным путем. Но восстановить деревья – не значит восстановить лес, об этом расскажу чуть позже.

Еще один распространенный миф: якобы, лес в Украине рубить незаконно. В это многие верят, однако это тоже неправда. Ни одна страна мира от рубок леса не отказалась, и мы тоже. Сейчас Украина ежегодно вырубает более 20-ти миллионов кубометров древесины, и это рубки "с документами". Они могут также быть незаконными, если проводятся с нарушениями, но чисто в теории это не классические "браконьерские" вырубки, как это принято считать. Вопрос здесь не в том, чтобы запретить все рубки, а в том, чтобы эти рубки были "постоянными" – такими, которые не угрожают ни природе, ни благосостоянию граждан".

Проблемы леса

Незаконные рубки наносят лесам Украины непоправимый ущерб / Фото: Открытый лес

"Как я уже упоминал ранее, обезлесение для Украины почти не характерно, – продолжает эксперт. – Однако есть исключения. Это так называемые "самосейные леса", выросшие на заброшенных сельхозугодьях после распада Советского Союза. Сейчас это часто классные природные леса возрастом 10-30 лет, которые юридически считаются не лесом, а полем. И, соответственно, вырубаются, как только участок получает собственника или арендатора. По разным оценкам, в Украине существует около 500 000 гектаров самосейных лесов. И они ежедневно исчезают, превращаясь в сельхозугодья. Поля зарастают такими самосейными лесами, их можно увидеть повсюду, даже под Киевом.

Вторая проблема, о которой я тоже уже упоминал, восстановить деревья – не значит восстановить лес. Действительно, лесоводы говорят о том, что восстанавливают леса. Однако на самом деле лес – это не куча деревьев, это сложная экосистема, в которой кроме деревьев существуют еще тысячи различных видов живого. Деревья после рубок восстанавливаются, а вот экосистема – нет.

В Украине более половины лесов имеют искусственное происхождение, то есть были высажены после вырубок. Очень часто на месте срубленного природного леса, который состоял из деревьев многих видов, высаживают одновидовой лес – так называемые монокультуры. Такие искусственные леса часто являются неустойчивыми к определенным внешним факторам (скажем, засухе) и часто погибают.

Как пример, масштабные пожары в этом году в Чернобыле и Житомирской области – там горели огромные площади сосновых монокультур. Многие пожары могли бы быть не такими катастрофическими, если бы там рос природный лес с различными видами деревьев, которые не так хорошо горят. К тому же, в монокультурах перестают существовать многие виды животных и растений, характерных для природных лесов – так мы теряем лесное биоразнообразие. К сожалению, в Украине до сих пор распространена практика создания монокультур на месте вырубок, даже там, где от этого можно отказаться. Вопрос необходимо решать на законодательном уровне.

И третья проблема – незаконные рубки. Руководство лесной отрасли Украины часто рассказывает, что пытается бороться с ними. Однако под незаконными они имеют в виду исключительно рубки "без документов", которые проводят сторонние люди. При этом реальной проблемой являются незаконные рубки "с документами", которые проводятся самими лесхозами. И такие рубки гораздо масштабнее, чем незаконные самовольные рубки. Для примера, это и незаконные санитарные рубки здоровых лесов и рубки с нарушениями определенных природоохранных ограничений.

Недавно появился новый председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Василий Кузевич – Прим. 24), но он, как и его предшественники, закрывает глаза на масштабные незаконные рубки, которые проводят его подопечные – лесхозы. К сожалению, лесная отрасль остается чрезвычайно коррумпированной. Проблема осложняется ненадлежащим контролем – экоинспекция сейчас очень ограничена в полномочиях и финансировании. Существуют инициативы, направленные на реформу экоинспекции, но пока они почему-то не приоритетны для Верховной Рады.

Ну и конечно есть огромная проблема с тем, что у нас очень устаревшее лесное законодательство, которое делает законными даже самые катастрофические рубки. Для примера, в Польше в горных лесах Карпат сплошные рубки – большая редкость. А в Украине они распространены и разрешены, что имеет ужасные последствия.

Другой пример – наше законодательство не дает конкретного механизма, как охранять редкие виды животных или растений в лесах. В развитых странах создаются определенные охранные зоны для таких видов, а у нас это просто никак не предусмотрено.

И таких примеров можно приводить много. Нужно комплексно менять лесное законодательство, но это титаническая работа и пока непонятно, есть ли вообще человеческие и другие ресурсы это делать".

Вода и рыба: на что надо обратить внимание?

О проблемах водного и рыбного фондов Украины и способы их решения сайту 24 канала рассказала кандидат биологических наук Юлия Куцоконь, ихтиолог Украинской природоохранной группы.

Водный фонд Украины

Все воды (водные объекты) на территории страны составляют ее водный фонд. К нему относятся: поверхностные воды: природные водоемы (озера); водотоки (реки, ручьи); искусственные водоемы (водохранилища, пруды) и каналы; другие водные объекты;

подземные воды и источники;

внутренние морские воды и территориальное море. Поверхностные водные объекты Украины покрывают 24,1 тысяч кв. км, что составляет 4% общей территории государства. В Украине насчитывается 63 119 рек (в том числе крупных – 9 и средних – 81) и около 20 тысяч озер. На территории страны построено 1 160 водохранилищ (общий объем – более 55 миллиардов куб. м) и создано 28 тысяч прудов.

"Давайте перечислим основные проблемы внутренних вод Украины, – начинает ученая. – Итак, это:

Гидростроительство, вследствие чего изменен гидрорежим многих рек, нарушена их способность к самоочищению, в том числе. Загрязнение промышленными и бытовыми стоками, что приводит к изменению химического состава воды и, как следствие, гидробиологического состава также. Краткосрочно сильные загрязнения способны физически уничтожить большую часть гидробионтов, в том числе рыб. Например, использование воды из рек на Полесье для незаконной добычи янтаря, заиление, увеличение взвешенных частиц в воде, снижение прозрачности – все это влияет на видовой состав рыб этих рек, уменьшается численность видов, требовательных к чистоте воды или количества растворенного кислорода. Занос чужеродных инвазивных видов, нехарактерных для данной территории.

Протест против строительства малых ГЭС в Карпатах / Фото радио свобода

Все эти проблемы приводят к уменьшению численности многих промышленно важных видов рыб, особенно мигрирующих и тех, что живут на течении.

Например, все осетровые, которые нагуливаются в море, а нерестятся в реках, находятся на грани исчезновения из-за преграждения русел основных рек – Днепра, Южного Буга, Дона и Дуная. Популяции поддерживаются за счет искусственного разведения. Из-за превращения рек в каскады прудов и водохранилищ из фаунистических списков выпадают виды, что живут на течении и требуют высоких значений растворенного в воде кислорода, нерестового субстрата песка и камней. Когда-то массовые в Днепре подуст и марена почти исчезли из основного русла, исчез вырозуб, другие виды очень снизили свою численность.

Инвазивные виды, которые легче приживаются в нарушенных экосистемах, могут уничтожать аборигенные виды, поедая икру и молодежь, подрывая пищевую базу, заносят паразитов и болезни, не характерные для аборигенных видов.

Относительно перевылова, как промышленного, так и любительского и браконьерского, то, по моему мнению, он также имеет негативное влияние, но значительно меньше, чем гидростроительство, по крайней мере в глобальном масштабе. Если мы перекрыли аборигенным рыбам путь к местам размножений, или уничтожили эти места или исказили, из-за превращения реки в водохранилище или пруд, то никакая борьба с незаконными ловами не поможет. Хотя она, конечно, тоже нужна".

Не существует быстрого решения сложных проблем

"Проблемы водных и рыбных ресурсов надо решать последовательно и долго, – продолжает Юлия Куцоконь. – Начнем с того, что для многих рек Украины мы даже не знаем актуальных перечней видов рыб. Потому что проводить мониторинговые исследования это дорого, долго и не всегда интересно с научной точки зрения. Здесь нужна поддержка государства, причем постоянная, чтобы мониторинговые исследования проводились с определенной периодичностью, и мы знали проблемы каждой из исследованных рек. Тем более, что уже принято постановление Кабмина от 19 сентября 2018 года №758 "Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга вод". В нем присутствуют показатели относительно гидробионтов.

Проблему с гидростроительством мы можем на сегодня по крайней мере притормозить, не допустив построения еще большего количества ГЭС, в том числе и малых. Они дают очень мало электроэнергии, однако одна плотина меняет течение реки, создает выше по руслу заиленный непроточный участок, способствует аккумуляции загрязнений. С другой стороны, есть практика сноса плотин и восстановления естественного русла рек. И в Украине также начато это направление. В частности, WWF-Украина и ННП "Верховинский" демонтируют небольшие плотины (кляузы) на горных водотоках.

Относительно загрязнения, то, кроме большего соблюдения установленных норм очистки сбросов, умеренного использования удобрений и другой сельхозхимии, должны отметить, что реки, которые текут, а не стоят, как каскад прудов или водохранилищ, имеют большую способность к самоочищению. Для некоторых регионов имеет значение также экообразование туристов и местного населения, поскольку, например, в Карпатах популярные маршруты часто загрязнены твердыми отходами, которые попадают в реки. Даже стал популярным интернет-мем о реках, которые текут в страны ЕС – "твой мусор в ЕС, а ты еще нет".

Рыбакам нравится ловить форелеокуней, но эта рыба очень опасна для украинских водоемов

Относительно чужеродных видов. Необходимо проводить опять же мониторинг, что позволит быстро реагировать на появление особо опасных инвазивных видов, по возможности ограничивать их дальнейшее распространение. Также необходим больший контроль за рыбоводными предприятиями и частными инициативами: не допускать зарыбления загрязненным инвазивными видами посадочным материалом, предотвращать попадание чужеродных видов-объектов рыборазведения в природные водоемы. И, конечно, осторожно относиться к идеям "улучшения" водоемов новыми привлекательными рыбами. Например, форелеокунь опасен для водоемов Украины из-за хищничества, заноса болезней и паразитов, однако есть планы зарыбления им водоемов из-за привлекательности для рыбаков-любителей.

В Законе Украины "Об аквакультуре" (2013 год) уже есть понятие о "чужеродных" и "неместных" видах гидробионтов и понятие "закрытые условия аквакультуры". Установлены требования по выращиванию чужеродных видов с целью недопущения их проникновения в природную среду.

То есть, по многим вопросам мы имеем и определенные наработки, и определенную законодательную базу, однако есть проблема в невыполнении этих требований. С другой стороны, надо менять и общественное мнение, что выбросить мусор в воду, сделать на реке пруд, зарыбить дешевым посадочным материалом какого-то карася (с примесью чебачка Амурского и ротаня-головешки) может быть не менее вредно, чем например, браконьерить дедовскими орудиями (привожу именно этот пример не потому, что поддерживаю такую деятельность, а из-за имеющегося осуждения такой деятельности в обществе).

Кроме того, все мы сталкиваемся с глобальным потеплением, что проявляется в меньшем количестве осадков и соответственно водообеспечении рек. Если воды мало, то сколько прудов не строй, не поможет, к сожалению. Не существует быстрого решения сложных проблем".

"Политическая экология"

Проблемы, о которых говорят эксперты Украинской природоохранной группы, возникли не сегодня и не будут решены уже завтра. Здесь нужна глубокая системная работа – в первую очередь, государственных органов. Но украинские политики и чиновники фактически не обращают внимание на экологию и природу, а вспоминают о них лишь накануне выборов, когда надо "попиарить" себя или покритиковать конкурентов. Реальными же делами они не занимаются.

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Более того, даже на предвыборной гонке политики вспоминают, в основном, только об экологии промышленных городов, потому что на этой болезненной для украинцев теме можно набрать электоральные баллы, которые помогут прийти к власти. Такие "государственные деятели" используют при этом фейки, манипуляции и двойные стандарты. И этим лишь отвлекают внимание от реальных проблемы (таких, в частности, как описанные выше).

Подобные действия политиков точно обрисовала на одной из пресконференций президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок:

Манипуляции и хайп на экологии отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, снова точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени.