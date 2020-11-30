Укроборонпром сейчас работает больше на экспорт, чем на потребности внутреннего рынка. Украинские радары и ракеты охотно покупают мировые страны.

Две трети от всей произведенной продукции Укроборонпром продает иностранным странам. Об этом глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина". Актуально Авиакатастрофа под Чугуевом: Укроборонпром не нашел нарушений в ремонте самолета Что сказал Фоменко Очень популярными являются ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар".

Кроме того, мировые страны охотно покупают украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, установки для ВМС. Даже Индия закупает украинское оружие.

Также в мире охотно платят за украинские услуги по ремонту военной техники.

Конотопский завод "Авиакон" получил контракт с агентством НАТО и сейчас ремонтирует 2 вертолета.

Это позволит открыть большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Тогда Украина сможет забрать у России большой кусок работы в этой сфере. Обратите внимание! Укроборонпром – объединение многопрофильных предприятий, работающих в различных отраслях оборонной промышленности Украины. Подробнее о его деятельности читайте здесь.