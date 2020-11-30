Какое украинское оружие чаще всего покупают иностранные страны
Укроборонпром сейчас работает больше на экспорт, чем на потребности внутреннего рынка. Украинские радары и ракеты охотно покупают мировые страны.
Две трети от всей произведенной продукции Укроборонпром продает иностранным странам. Об этом глава "Укроборонпрома" Игорь Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина".
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Что сказал Фоменко
- Очень популярными являются ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар".
- Кроме того, мировые страны охотно покупают украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, установки для ВМС. Даже Индия закупает украинское оружие.
- Также в мире охотно платят за украинские услуги по ремонту военной техники.
- Конотопский завод "Авиакон" получил контракт с агентством НАТО и сейчас ремонтирует 2 вертолета.
- Это позволит открыть большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Тогда Украина сможет забрать у России большой кусок работы в этой сфере.
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