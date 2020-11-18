Снега и оттепели: какой будет погода в декабре – прогноз синоптика
Погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.
Что говорят синоптики
Декабрь начнется с температуры выше нуля – + 2...+4 градуса. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.
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Однако уже с 5 декабря столбики термометров опустятся ниже нуля. Собственно, тогда прогнозируют первый зимний снег с дождем.
Уже с 7 декабря в Украине ударят морозы. Температура воздуха составит -5 градусов. Также синоптики предупреждают о значительных осадках. Кстати, наибольший покров снега прогнозируют примерно 15 декабря. Правда, после этого в Украине потеплеет – до +5.
Средняя ночная температура в первой половине декабря составит +9...+ 11 градусов, во второй – +10...+13.
Какая будет погода на праздники
На День святого Николая обещают снег и морозы до -8. Вероятно, снег сможет немного полежать на улицах, ведь погода будет морозной до 28 декабря.
Однако перед самым Новым годом прогнозируют оттепель и обильные дожди.
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