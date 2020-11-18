Погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.

Что говорят синоптики

Декабрь начнется с температуры выше нуля – + 2...+4 градуса. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

Кстати Какой будет погода зимой: прогнозы синоптиков

Однако уже с 5 декабря столбики термометров опустятся ниже нуля. Собственно, тогда прогнозируют первый зимний снег с дождем.

Уже с 7 декабря в Украине ударят морозы. Температура воздуха составит -5 градусов. Также синоптики предупреждают о значительных осадках. Кстати, наибольший покров снега прогнозируют примерно 15 декабря. Правда, после этого в Украине потеплеет – до +5.

Средняя ночная температура в первой половине декабря составит +9...+ 11 градусов, во второй – +10...+13.

Какая будет погода на праздники

На День святого Николая обещают снег и морозы до -8. Вероятно, снег сможет немного полежать на улицах, ведь погода будет морозной до 28 декабря.

Однако перед самым Новым годом прогнозируют оттепель и обильные дожди.

Читайте также Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз