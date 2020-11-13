Какой будет явка во втором туре выборов: предположения ОПОРЫ
На повторном голосовании во втором туре местных выборов явка будет значительно ниже, чем была в первом. Общественная сеть ОПОРА связывает это с ухудшением эпидемиологической ситуации и карантином.
Официальная статистика по COVID-19 в Украине значительно ухудшилась и это негативно отразится на явке избирателей. Об этом на брифинге 13 ноября заявила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская, сообщает 24 канал.
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Явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября. И на это есть объективные обстоятельства – почти на 40% увеличились показатели заболеваемости,
– сказала Айвазовская.
Сколько денег кандидаты потратили на агитацию
Наблюдатели ОПОРЫ отслеживали преждевременные агитационные кампании кандидатов, которые бы могли пройти во второй тур выборов. По предварительным подсчетам, только на агитацию в социальных сетях они потратили не менее 144 тысяч долларов. Айвазовская предполагает, что скорее всего, эти данные не попадут в официальные отчеты избирательных фондов.
Как кандидаты проводят агитацию сейчас и есть ли нарушения
Наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали публичных агитационных мероприятий в поддержку того или иного кандидата. В основном предвыборная агитация сейчас проводится в интернете.
Также сеть не выявила много нарушений избирательного законодательства кандидатами. В опоре считают, что это связано с коротким сроком кампании и отсутствием публичных мероприятий.
Где и когда состоится 2 тур выборов
Второй тур местных выборов 15 ноября состоится в:
- Сумах;
- Одессе;
- Луцке;
- Краматорске;
- Каменец-Подольске;
- Украинке;
- Херсоне.
Выборы 22 ноября запланированы в:
- Днепре;
- Кривом Роге;
- Славянске;
- Дрогобыче;
- Ужгороде;
- Броварах;
- Полтаве;
- Львове;
- Ровно;
- Николаеве.
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