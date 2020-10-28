Синоптики предупреждают, что в Украину идет похолодание. В частности, ноябрь будет дождливым и мрачным. Кроме этого, во время последнего месяца осени стоит ждать снег.

В ноябре будет много осадков

В ноябре прогнозируют много дождей. Первые осадки накроют Украину уже в начале месяца. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Общее количество осадков за месяц составит примерно 37 – 65 миллиметров. Больше всего дожди будут идти на Закарпатье, здесь стоит ожидать до 110 миллиметров осадков.

Синоптики прогнозируют морозы

В начале ноября средняя температура воздуха составит +9...+11 градусов. Однако впоследствии она будет опускаться все ниже. Синоптики уверяют, что морозы могут быть не только ночью, но и днем.

Где будет теплее всего

Самую высокую температуру воздуха прогнозируют, как всегда, в южных областях и в Крыму. Правда, в Центре, а также в Черновицкой области также будет довольно тепло.

Температура воздуха в этих регионах иногда будет достигать +16...+24 градуса. Хотя морозы также стоит ожидать и здесь.

Где будет холоднее всего

О значительном похолодании предупреждают жителей севера, востока, Днепропетровской и Запорожской областей. Температура воздуха на этой территории может опуститься даже до -15...-24 градусов.