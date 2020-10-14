Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал о своем видении ВСУ в недалекой перспективе. Он рассказал, какой должна быть украинская армия будущего.

Об этом он сообщил "РБК-Украина". И подчеркнул, что именно должно измениться в ВСУ.

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Александр Завитневич рассказал, какой он видит армию будущего Украины. В частности, главные условия:

оснащенность современным вооружением;

готовить украинских военных должны лучшие инструкторы.

Кроме этого, он считает, что Вооруженные силы Украины это "армия, которая не должна быть советской".

Она не должна быть сверхбольшой, но должна быть оснащена современным вооружением и обучена лучшими учителями,

– подчеркнул Завитневич.

Также, в ВСУ должны отказаться от советских и постсоветских практик, которые еще остались. В частности надо провести перевооружение. Но реализация этого точно займет не один год.

Проблемы ВСУ

Как отметил Завитневич сейчас в ВСУ есть несколько главных проблем. В частности, он выделил проблемы с соцзащитой и подготовкой военных, в частности с реабилитацией и обеспечением жильем.

Важно. Как он отметил, в проект бюджета-2021 заложено 6% на безопасность и оборону. Однако возникает вопрос об эффективности использования этих средств.