Какой президент больше всего способствовал ремонту дорог: опрос украинцев
Украинцы начали лучше воспринимать проблему дорог в Украине. В частности, 76% респондентов заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта. В то же время 23% украинцев имеют противоположное мнение.
Результаты опроса опубликовала социологическая группа "Рейтинг". Больше всего украинцев увидели улучшение состояния дорог межобластного сообщения – таких 67%.
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Сравнивая всех президентов Украины, граждане разделились с мнениями, кто больше прилагал усилий к ремонту дорог:
- 41% считает, что это Владимир Зеленский;
- 15% - Петр Порошенко;
- 11% – Виктор Янукович;
- 8% – Леонид Кучма;
- 3% – Виктор Ющенко;
- 2% – Леонид Кравчук.
Украинцы считают, что больше всего способствует ремонту дорог Зеленский / Фото скриншот с видео
Еще 17% украинцев не смогли определиться с ответом.
46% украинцев считают, что самая большая заслуга в этом местных властей. Еще 29% уверены, что это заслуга президента. Лишь 3% убеждены, что сил приложил премьер-министр, а 2% – Верховная Рада.
Большинство считает, что ремонту дорог способствует местная власть / Фото скриншот с видео