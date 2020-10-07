Все больше россиян хочет закрыть границу с Украиной: свежий опрос
За последние 8 месяцев выросло количество россиян, которые хотели бы закрыть государственную границу с Украиной. Такое мнение разделяют на 4% больше опрашиваемых, чем раньше.
Еще в январе 2020 года 26% опрошенных россиян хотели бы закрыть границу с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".
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О закрытии границ
Сейчас же закрытие границы поддерживают 30% опрошенных. А вот количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%.
О независимости стран
В то же время 16% россиян хотят объединения в одно государство. Среди украинцев процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России (по сравнению с сентябрем 2019 и февралем 2020 года), остался на уровне в 90%. Отмечается, что этот показатель практически не меняется с 2014 года.
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Что известно о социологическом исследовании
- КМИС провел опрос методом телефонного интервью в период с 12 по 16 сентября 2020 года. Всего опросили 2000 респондентов из разных областей Украины, кроме временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
- При этом "Левада-центр" в период с период с 20 по 26 августа 2020 года опросил 1 601 человека в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью.