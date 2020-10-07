За последние 8 месяцев выросло количество россиян, которые хотели бы закрыть государственную границу с Украиной. Такое мнение разделяют на 4% больше опрашиваемых, чем раньше.

Еще в январе 2020 года 26% опрошенных россиян хотели бы закрыть границу с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

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О закрытии границ

Сейчас же закрытие границы поддерживают 30% опрошенных. А вот количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39%.

О независимости стран

В то же время 16% россиян хотят объединения в одно государство. Среди украинцев процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России (по сравнению с сентябрем 2019 и февралем 2020 года), остался на уровне в 90%. Отмечается, что этот показатель практически не меняется с 2014 года.



Каких отношений с РФ хотят украинцы / Скриншот с сайта КМИС

Что известно о социологическом исследовании