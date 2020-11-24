Какой следующий этап оборонной реформы в Украине: ответ Тарана
Следующим этапом военной реформы в Украине станет перевод управленческих процессов в Вооруженных силах на новую доктринальную базу. С этим должны справиться до 2022 года.
Новый этап касается системы управления в ВСУ
Об этом министр обороны Украины Андрей Таран рассказал во время встречи по видеосвязи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Планы чиновник назвал амбициозными, информирует пресс-служба ведомства.
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Для реализации этого этапа реформы понадобится спецподготовка специалистов.
В ВСУ должен быть введен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также произойти изменение военной культуры,
– говорится в сообщении Минобороны.
Канада предложила новый проект по Украине
Таран подчеркнул, что Канада активно поддерживает совершенствование оборонной сферы до стандартов НАТО в Украине. В частности, было имплементировано соглашение о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы. Также Канада представила проект PROTECT. Его цель – усиление институциональных возможностей и инвестиции в человеческие ресурсы.
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