Следующим этапом военной реформы в Украине станет перевод управленческих процессов в Вооруженных силах на новую доктринальную базу. С этим должны справиться до 2022 года.

Новый этап касается системы управления в ВСУ

Об этом министр обороны Украины Андрей Таран рассказал во время встречи по видеосвязи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой. Планы чиновник назвал амбициозными, информирует пресс-служба ведомства.

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Для реализации этого этапа реформы понадобится спецподготовка специалистов.

В ВСУ должен быть введен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также произойти изменение военной культуры,

– говорится в сообщении Минобороны.

Канада предложила новый проект по Украине

Таран подчеркнул, что Канада активно поддерживает совершенствование оборонной сферы до стандартов НАТО в Украине. В частности, было имплементировано соглашение о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы. Также Канада представила проект PROTECT. Его цель – усиление институциональных возможностей и инвестиции в человеческие ресурсы.

Это важно! Реформирование ВСУ до стандартов Североатлантического альянса началось еще в 2015 году.