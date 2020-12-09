Прошел уже год, с тех пор как НАБУ обнародовало пленки из кабинета главы Окружного админсуда Павла Вовка. В каком состоянии сейчас дело скандального судьи – читайте далее.

Важным толчком в деле стало подписание подозрений судьям ОАСК. Об этом Артем Сытник рассказал в спецэфире ко Дню борьбы с коррупцией на 24 канале.

Достойное внимания Сытник ответил, остается ли работать в НАБУ: Надеюсь, это еще будет долго

Он подчеркнул, что подписал их тогдашний заместитель генпрокурора Андрей Любович. Впоследствии чиновник сообщил, что его должность сократили.

Как подчеркнул Сытник, по делу уже были проведены негласные следственные действия, им дана оценка. Есть ряд подозреваемых, им избирают меры пресечения. Некоторые из этих людей объявлены в розыск.

Есть, конечно, определенное сопротивление. Но и дело не простое. Дело продолжается и судья Вовк, конечно, о нем знает,

– заверил Сытник.

Подробнее о проблемах в деле

И.о. руководителя САП Максим Грищук отметил, что были проблемы по определению подследственности в этом деле. Поскольку сторона защиты подошла к этому вопросу "не совсем процессуальным способом".

"Они обжаловали действия НАБУ в Печерский суд. Откройте Уголовный кодекс и посмотрите, кто осуществляет судебный контроль за делами НАБУ. Это Антикоррупционный суд", – пояснил он.

Справка. Судья Печерского суда Сергей Вовк еще в августе 2020 года обязал забрать дело ОАСК в НАБУ. А генпрокурор Венедиктова легитимизировала незаконное решение. Подробнее – по ссылке.

Грищук добавил, что к подобным действиям прибегли и в деле Бахматюка. Печерский райсуд обязал его закрыть, однако справедливость удалось восстановить, ведь впоследствии ВАКС отменил это решение.

"Аналогичная ситуация и здесь (в деле Вовка – 24 канал). Просто проблема заключается в том, что апелляционная палата ВАКС до сих пор не может получить материалы", – отметил он.

Кроме этого, Сытник отметил, что решение Печерского суда выполнить невозможно. Ведь дела, о котором в нем говорится, сейчас вообще не существует, его объединили с другим.

Дело судьи Вовка: основное

Главу Окружного админсуда Киева и 6 его подчиненных подозревают в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

Детективы НАБУ утверждают, что представители Фемиды выносили неправомерные решения в своих интересах, интересах бизнес-кругов и отдельных политиков.

Ранее Антикоррупционное бюро подало их в розыск. Поскольку те систематически не появляются на допросы.

Спецвыпуск 24 канала ко Дню противодействия корпуции: смотрите видео