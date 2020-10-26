С начала 2020 года декретные выплаты выросли на 14,5% : сколько они сегодня составляют
По состоянию на октябрь 2020 года выплаты за декретный отпуск составляют 280 гривен за каждый его день. Всего с начала года сумма этих выплат выросла на 14,5%.
О состоянии с социальными выплатами за декретные отпуска в Украине рассказал Фонд социального страхования.
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Сейчас средний размер выплат за отпуск из-за беременности или родов составляет 280 гривен. В общих случаях период такого отпуска длится 126 календарных дней или 4 месяца.
Таким образом за весь период декрета социальная выплата достигает размера 35 тысяч 280 гривен. Это получается 8 тысяч 820 гривен за месяц.
Кратко о декретных выплатах
- Всего за первые 9 месяцев 2020 года Фонд соцстрахования выделил на декретные отпускные 3,9 миллиарда гривен.
- По поданным заявлениям Фонд выплатил все декретные до 21 октября включительно. 22 октября на это выделили 22 миллиона 880 тысяч гривен.
Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее чем через 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам,
– подчеркнули в Фонде.