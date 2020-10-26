По состоянию на октябрь 2020 года выплаты за декретный отпуск составляют 280 гривен за каждый его день. Всего с начала года сумма этих выплат выросла на 14,5%.

О состоянии с социальными выплатами за декретные отпуска в Украине рассказал Фонд социального страхования.

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Сейчас средний размер выплат за отпуск из-за беременности или родов составляет 280 гривен. В общих случаях период такого отпуска длится 126 календарных дней или 4 месяца.

Таким образом за весь период декрета социальная выплата достигает размера 35 тысяч 280 гривен. Это получается 8 тысяч 820 гривен за месяц.

Кратко о декретных выплатах

Всего за первые 9 месяцев 2020 года Фонд соцстрахования выделил на декретные отпускные 3,9 миллиарда гривен.

По поданным заявлениям Фонд выплатил все декретные до 21 октября включительно. 22 октября на это выделили 22 миллиона 880 тысяч гривен.

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее чем через 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам,

– подчеркнули в Фонде.