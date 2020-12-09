Выделят 12 миллиардов гривен: какую компенсацию за карантин получит бизнес
Сферы бизнеса, которые пострадают от карантинных ограничений, получат частичную компенсацию из государственного бюджета. В целом сумма выплат составит 12 миллиардов гривен.
Физические лица-предприниматели смогут получить компенсацию в размере 8 тысяч гривен. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабинета Министров, сообщает 24 канал.
Актуально Государство может изменить дату локдауна, – Шмыгаль
Будут продлены лицензии, а также будут компенсации по единому социальному взносу,
– подчеркнул глава правительства.
Что еще сказал Шмыгаль
- Правительство примет решение о выплатах.
- Кроме того, Кабмин введет для ФОП налоговые каникулы.
- ФОП также спишут налоговый долг при условии, что он не превышает 3060 гривен.
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