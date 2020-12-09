Сферы бизнеса, которые пострадают от карантинных ограничений, получат частичную компенсацию из государственного бюджета. В целом сумма выплат составит 12 миллиардов гривен.

Физические лица-предприниматели смогут получить компенсацию в размере 8 тысяч гривен. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании Кабинета Министров, сообщает 24 канал.

Актуально Государство может изменить дату локдауна, – Шмыгаль

Будут продлены лицензии, а также будут компенсации по единому социальному взносу,

– подчеркнул глава правительства.

Что еще сказал Шмыгаль

Правительство примет решение о выплатах.

Кроме того, Кабмин введет для ФОП налоговые каникулы.

ФОП также спишут налоговый долг при условии, что он не превышает 3060 гривен.

Обратите внимание! Локдаун в Украине введут с 8 января 2021 года. Однако если ситуация с коронавирусом будет стремительно ухудшаться, усилить карантин могут безотлагательно. Подробнее читайте здесь.