В зоне Операции Объединенных сил действует перемирие с 27 июля 2020 года. Его время от времени нарушают боевики, но придерживаются украинские военные, только открывают огонь, если возникает угроза их жизни. За успешные действия на фронте военные регулярно получают премии.

О премировании украинских военных за участие в операции Объединенных сил Министерство обороны Украины рассказал в ответ на информационный запрос "РБК-Украина".

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Премии таштрафы

Указ о премировании за соблюдение перемирия и штрафы за его нарушение министр обороны Андрей Таран подписал 18 сентября.

Всего за период с 27 июля до 1 декабря украинским военным на передовой насчитали 510 900 000 гривен премии . Впрочем, в Минобороны не уточнили – кому и за что.

. Впрочем, в Минобороны не уточнили – кому и за что. Также в оборонном ведомстве отказались отвечать за общий объем штрафов для украинских военных за этот период.

За что военные получают штрафы

Прежде премии предусмотрены за успешные действия на линии фронта. Вознаграждение получают за сохранение жизни и здоровья бойцов, непосредственное участие в боевых действиях, разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захвата его техники:

за захват вражеского корабля – до 243 тысяч 600 гривен,

захват самолета – до 121 000 800 гривен,

захват танка – до 48 000 720 гривен,

захвата беспилотника – до 36 000 540 гривен.

Подробнее о перемирии на Донбассе:

Оно вступило в силу с 27 июля 2020 года. Условия прекращения огня запрещают обстрелы чужих позиций, а также пересечение линии разграничения, разведывательную деятельность и тому подобное.

Командование изначально приказало украинским военным соблюдать перемирие. Они могут только открывать огонь, если есть угроза их жизни.

Кое-где попадались даже случаи, боевики применяли тяжелое вооружение, в частности минометы, но украинские военные все равно не открывали огонь.