Получить социальную помощь за временную нетрудоспособность могут официально трудоустроенные украинцы, которые находятся на самоизоляции из-за COVID-19. А также те, у кого есть подтвержденный контакт с больным или после путешествия за границу.

Также это касается лиц, находившихся в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщили на фейсбук-странице Министерства юстиции Украины.

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Кому оказывают помощь

В Минюсте объяснили, что застрахованным лицам предоставляется пособие по временной нетрудоспособности в форме 50% средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа. В то же время медики в таких случаях могут получить 100% средней зарплаты.

Первые 5 дней нетрудоспособности оплачивают путем средств работодателя, далее – Фондом социального страхования.

Заболевания ребенка до 14 лет

Если заболел ребенок до 14 лет, то листок нетрудоспособности получает один из родителей, кто работает. Тогда Фонд соцстрахования оплачивает такой листок, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. Но если ребенок находится на стационарном лечении, временного ограничения нет.

Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, финансовая помощь путем Фонда социального страхования Украины предоставляется с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине,

– отметили в публикации.

Отметим! В августе 2020 года Фонд социального страхования отчитался, что украинцам на самоизоляции с начала пандемии уже выплатили 13 миллионов гривен.