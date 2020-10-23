Специалисты констатируют: проблемы экологии в Украине приобрели такой масштаб, что вскоре "житницу Европы" могут превратить в безлюдную пустыню

Среди направлений предвыборных манипуляций различных политсил накануне выборов эксперты особо акцентируют на экологической тематике. Которая, отмечается, именно с приближением дня волеизъявления внезапно заинтересовала и опытных политиков, и новые лица.

Экотематику поднимали целый ряд партий – более 10 партий в разных регионах подняли эти флаги. Я думаю, что с одной стороны, это фактор исчерпания других проблематик – экономическая, политическая проблематика зашли сегодня в тупик,

– объясняет директор Украинского института политики Руслан Бортник

Впрочем, он добавляет, что все-таки украинцы очень скептически настроены к тем экологам, псевдоэкологам или "зеленым" партиям, которые появляются накануне выборов.

"Первое – люди, которые предлагают сразу закрыть проблему путем закрытия предприятия, транспортного коридора, но не предлагают, как ее решить. Второй тип манипуляторов – это могут быть люди, которые используют какие-то хайповые вещи, которые работают за рубежом, но они совсем не понимают, как это может быть применено для Украины. Третья группа манипуляторов – это люди, которые придя к власти, могут сотрудничать с этими предприятиями-загрязнителями, чтобы ограничить финансовую или уголовную ответственность этого предприятия за загрязнение".

Специалисты констатируют: проблемы экологии в Украине приобрели такой масштаб, что уже вскоре "житницу Европы" могут превратить в безлюдную пустыню. И изменить ситуацию способны лишь комплексные усилия всей страны, а не предвыборный популизм политиков.