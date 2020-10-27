Окружной админсуд принял решение исключить из государственного реестра информацию об Артема Сытнике как директора Национального антикоррупционного бюро, то есть, фактически – уволить его с должности. В Министерстве юстиции заявили, что не будут выполнять это решение.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отметила, что никто до конца не догадывался, как отреагирует министр юстиции. Об этом она сообщила в эфире 24 канала.

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Абсурдное решение

Ведь в публичном доступе самого текста решения нет и никто не знает, о чем там идет речь. Несмотря на это, с прессрелизом суда и по информации в медиа понятно, что Окружной админсуд каким-то образом использовал решение Конституционного суда о неконституционности некоторых положений закона о НАБУ.

Я полностью согласен с тем, что это решение абсурдно. Ведь увольнение этого детектива состоялось задолго до решения Конституционного суда,

– отметила эксперт.

Она отметила: "Если Сытник принял решение уволить кого-то до решения Конституционного суда 28 августа 2020 года, то его нельзя обжаловать". По ее мнению, возможности юридически обосновать это решение нет, судьи нарисовали его с воздуха.

Обратите внимание! ОАСК 26 октября 2020 года обязал Минюст изъять данные из реестров о Сытнике как руководителе НАБУ. Больше новостей на эту тему здесь.

Преступная группировка

По словам Каленюк, судьи ОАСКу связаны между собой и являются частью организованной преступной группировки, которое разоблачило НАБУ. ОАСК так свободно себя чувствует, ведь нет реакции из Офиса Президента.

Молчит президент. Молчит его окружение. Возможно, удобно иметь суд, который может делать грязную работу,

– подтвердила директор.

Темные схемы ОАСК

Также она добавила, что ОАСК – юрисдикция, которая имеет возможность:

отменить решение любого центрального органа исполнительной власти;

остановить действие любого решения через постановления об обеспечении иска.

Поэтому Окружной админсуд научился ловко использовать юридические инструменты для темных схем и политических споров.