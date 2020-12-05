В США в штате Калифорния снова вспыхнули пожары. Огонь бушует в округе Ориндж. Поэтому тысячи людей эвакуированы из домов.

Почему в Калифорнии снова вспыхнули пожары

Причиной пожаров стало возгорание в частном доме. Однако впоследствии пламя перекинулось на кусты и деревья, сообщает euronews. Из-за сильного ветра огонь распространился по округе.

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К тушению пожара привлекли авиацию. Несмотря на то, что вертолеты сбрасывают воду на огонь, побороть пожар пока не удается. Все из-за сильного ветра, скорость которого порой достигает 45 километров в час.

В регионе проводят эвакуацию

Из очагов пожаров, недалеко от города Лейк-Форест, уже эвакуировали тысячи людей. Еще много местных жителей также готовятся покинуть свои дома.

В штате начали отключать электричество, чтобы обрыв линий электропередач не привел к новым пожарам.

Обратите внимание! Пожары в Калифорнии вспыхивают каждый год из-за жаркого климата. Например, летом и осенью площадь возгораний составила более 1,6 миллиона гектара.

The raging Bond Fire engulfed Santiago Canyon Road from Jackson Ranch to the 241 toll road in California's Orange County on Thursday, as powerful gusts spread flames from the wildfire through the vegetation alongside the road. pic.twitter.com/vhZWFAyoJt — ملك السلطنه (@jamlyyyyy) December 5, 2020