В Калифорнии снова вспыхнули пожары: тысячи людей эвакуированы – фото, видео
В США в штате Калифорния снова вспыхнули пожары. Огонь бушует в округе Ориндж. Поэтому тысячи людей эвакуированы из домов.
Почему в Калифорнии снова вспыхнули пожары
Причиной пожаров стало возгорание в частном доме. Однако впоследствии пламя перекинулось на кусты и деревья, сообщает euronews. Из-за сильного ветра огонь распространился по округе.
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К тушению пожара привлекли авиацию. Несмотря на то, что вертолеты сбрасывают воду на огонь, побороть пожар пока не удается. Все из-за сильного ветра, скорость которого порой достигает 45 километров в час.
В регионе проводят эвакуацию
Из очагов пожаров, недалеко от города Лейк-Форест, уже эвакуировали тысячи людей. Еще много местных жителей также готовятся покинуть свои дома.
В штате начали отключать электричество, чтобы обрыв линий электропередач не привел к новым пожарам.
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