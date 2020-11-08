Камала Харрис в свое время отказалась от президентской гонки, чтобы поддержать Джо Байдена, но это не помешало ей занять свое важное место в политике США. Рассказываем о карьере, семье и достижениях Харрис, которые помогли ей удачно финишировать на выборах 2020.

Камала Харрис привыкла во всем быть первой – она впервые в истории Калифорнии стала женщиной-генеральным прокурором, первым сенатором с индийскими корнями, а теперь и первая темнокожая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом. 24 канал рассказывает больше о жизни и достижениях Камалы Харрис.

Важно Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу

Биография Камалы Харрис

Полное имя политика – Камала Деви Харрис. Она родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния). Училась в школе в небольшом калифорнийском городе Таузенд-Оукс.

Семья Мать – Шьямала Гопалан Харрис, научная сотрудница, уроженка Индии. Отец – Дональд Дж. Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки. Сестра: Майя.

В возрасте 12 лет переехала в Канаду, потому что там ее мать получила должность исследователя в Еврейской больнице общего профиля и возможность преподавать в Университете Макгилла. Затем Камала вместе с сестрой по имени Майя 5 лет учились в школе в Монреале. Кстати, там она учила французский язык. Там же, в Канаде, Камала поступила в среднюю школу Вестмаунт, которую окончила в 1981 году.



В школе / Фото Los Angeles Times

Высшее образование Камала Харрис получила очень престижное, о чем говорит диплом Гарвардского университета, а также степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета.

Карьера

Харрис начала свою карьеру в офисе окружного прокурора округа Аламеда, где занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми. В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, и после двух сроков пребывания была избрана первой женщиной и первым темнокожим генеральным прокурором Калифорнии. Эту должность она занимала с 2011 по 2017 год.

Личная жизнь

Камила Харрис вышла замуж 22 августа 2014 года за адвоката Дугласа Эмхоффа. Он был судебным исполнителем из Бруклина и партнером юридической фирмы DLA Piper. У ее мужа двое детей от бывшей жены. Согласно данным Forbes, у семьи есть три дома (в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско). Ориентировочная стоимость этих активов: 5,8 миллиона долларов.

Вот так муж поздравил любимую

So proud of you. ️️ pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Выборы в США 2020

Изначально Харрис считалась потенциальным лидером своей партии на президентских выборах 2020 года. Она официально объявила о своей кандидатуре на пост президента США 21 января 2019 года. Через 24 часа после этого объявления она собрала столько же пожертвований от сторонников, как Берни Сандерс в 2016 году.

Читайте Джо Байден выиграл выборы: биография нового президента США

Она отказалась от шанса из-за недостатка средств, а в марте 2020 года поддержала Джо Байдена на посту президента от Демократической партии. Вскоре она согласилась на должность вице-президента в случае выигрыша Байдена.

Демократическая партия Старейшая и крупнейшая партия США (их оппоненты – Республиканская партия, от которой соперничал Дональд Трамп). Занимает социально-либеральные и прогрессивные позиции. Вот, как описывают свою политсилу сами демократы: "Как демократы, мы считаем, что к каждому человеку в этой стране следует относиться с достоинством и уважением. Мы считаем, что все имеют право на охрану здоровья и что мы должны вознаграждать усердный труд семей среднего класса. Мы считаем, что в наших школах и на улицах не должно быть насилия с применением огнестрельного оружия и что женщины должны сами принимать решения относительно своего тела".

Камала Харрис является источником вдохновения для многих женщин в Соединенных Штатах. Ее преданность делу и опыт предоставили ей возможность участвовать в такой напряженной политической гонке. Ее взгляды довольно либеральные: она поддерживает право женщин на аборт, легализацию однополых браков и марихуаны (это неоднозначный пункт, потому что во время прокурорской карьеры она принимала участие в процессах по обвинению людей, употребляющих этот наркотик), а также ее можно назвать экоактивисткой.

Показательные цитаты Харрис

Об американцах

Американская мечта принадлежит всем нам. Истина в том, что подавляющее большинство американцев хороши, честны и справедливы, и они хотят, чтобы их страна отражала эти идеалы.

О женщинах