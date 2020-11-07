"Мы это сделали": новая вице-президент США эмоционально поздравила Байдена – видео
Камала Харрис стала новой вице-президентом Соединенных Штатов Америки. О результатах выборов она узнала во время утренней пробежки.
После объявления результатов она сразу позвонила Джо Байдену. Видеопоздравление Харрис опубликовала в своем твиттере.
Актуально Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу
"Мы сделали, мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов", – эмоционально отреагировала Харрис.
Вице-президент также написала, что эти выборы – это гораздо больше, чем Джо Байден или она. По ее словам, их ждет много работы.
Это о душе Америки и нашей готовности бороться за нее,
– отметила новая вице-призидент.
Выборы в США: что известно
- Джозеф Байден получил окончательную победу и станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.
- По данным CNN, демократ получил 273 голоса выборщиков. Победу ему принесла Пенсильвания, которая отдала Байдену 20 голосов. В то же время AP сообщает о 284 голосах в пользу Байдена. По их данным, он одержал победу и в Аризоне.
- Демократ в соцсетях уже отреагировал на собственную победу. Он написал, что "Америка прекрасна" и впереди страну ждет большая работа.
- В то же время республиканец Дональд Трамп продолжает настаивать на собственной победе и обвиняет демократов в фальсификации голосов. Ранее он обещал обжаловать результаты выборов в суде.
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