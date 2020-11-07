Камала Харрис стала новой вице-президентом Соединенных Штатов Америки. О результатах выборов она узнала во время утренней пробежки.

После объявления результатов она сразу позвонила Джо Байдену. Видеопоздравление Харрис опубликовала в своем твиттере.

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"Мы сделали, мы сделали это, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов", – эмоционально отреагировала Харрис.

Вице-президент также написала, что эти выборы – это гораздо больше, чем Джо Байден или она. По ее словам, их ждет много работы.

Это о душе Америки и нашей готовности бороться за нее,

– отметила новая вице-призидент.

Выборы в США: что известно

Джозеф Байден получил окончательную победу и станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.

По данным CNN, демократ получил 273 голоса выборщиков. Победу ему принесла Пенсильвания, которая отдала Байдену 20 голосов. В то же время AP сообщает о 284 голосах в пользу Байдена. По их данным, он одержал победу и в Аризоне.

Демократ в соцсетях уже отреагировал на собственную победу. Он написал, что "Америка прекрасна" и впереди страну ждет большая работа.

В то же время республиканец Дональд Трамп продолжает настаивать на собственной победе и обвиняет демократов в фальсификации голосов. Ранее он обещал обжаловать результаты выборов в суде.

Справка. Победителя выборов в США определяют не по количеству голосов, отданных за кандидата избирателями, а по результатам голосования коллегии выборщиков. Традиционно они все голоса отдают за того кандидата, который выиграл в штате. Официально результаты выборов президента США объявят 14 декабря.