Проблемы экологии – то, о чем мы слышим почти каждый день и то, о чем поговорим и сегодня, 6 октября, во Всемирный день среды обитания. Далее читайте на украинском языке.

Людство своєю діяльністю просто нівечить все: безжалісно використовує землю, жорстко ставиться до тварин, паплюжить повітря, яким саме дихає, руйнує природний устрій, який вже не зможе відновити та без якого не зможе вижити.

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Люди злітали в космос, але так і не навчились основного

Так, У Нью-Йорку встановили годинник, який показує відлік до невідворотної глобальної кліматичної кризи. І станеться вона всього за 7 років. А найжахливіше те, що ми практично не можемо особисто редагувати такі зміни, тому що навіть якщо всі одночасно стануть екосвідомими, планета все одно не зможе різко обнулити всі зміни та негативний вплив, який ми скоїли.

Лише декілька днів тому соцмережі заполонили тривожні вісті з Камчатки: на пляжах виявлено незліченну кількість мертвих морських тварин, місцеві жителі публікують фото з пляжів, називаючи їх "справжніми кладовищами", колір і навіть смак води також змінився. В океан на узбережжі Камчатки потрапили токсини, в результаті чого загинула фауна, а люди почали скаржитись на здоров'я.

І подібні екологічні катастрофи вже стали чимось буденним і невіднятним.

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Від масштабних пожеж до локальних аварій танкерів з нафтою – будь-яка з екологічно несприятливих подій безпосередньо впливає не лише на природній світ, а й на кожного з нас, хоча й часом цей вплив залишається непомітним, але значним. Людина досягла неймовірного рівня розвитку: злітала в космос, створила машини, зробила нечувані відкриття, але єдине, на що вона ніколи не буде здатна – повернути час назад, і змінити те, що колись скоїла. Бережіть хвилини та красу, яку ми зараз можемо споглядати.