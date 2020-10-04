Российский Greenpeace уже назвал трагедию на Камчатке экологической катастрофой. Экологи и СМИ заявляют, что причиной массовой гибели морских животных является утечка нефти в Тихий океан.

Вблизи Халактырского пляжа, куда выбросились тысячи мертвых животных, содержание нафтепродуктов в воде превышает допустимую норму в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба российского Greenpeace.

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В воде также существенно превышена норма фенола и других опасных веществ. Масштаб загрязнения экологи до сих пор не определили, однако уже объявили, что ситуация на Камчатке является крайне серьезной.

Кроме Халактырского пляжа, нефтепродукты и фенол обнаружили еще на трех участках аквататории Авачинского залива. По словам местных дайверов, каждый час масштаб катастрофы увеличивается.

Сегодня ребята ныряли и выплывали со слезами на глазах. Все дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы, будто сваренные в кипятке,

– цитирует Greenpeace.

Что вылили в Тихий океан

Политики, экологи и местные СМИ озвучивают свои версии экологического бедствия на Камчатке.

Нефть могла вытечь из коммерческого танкера, который проплывал вдоль Халактырского пляжа. Выбоину в судне ликвидировали, однако вещество с содержанием нефти и фенола успело утечь в океан. Сейчас судно разыскивают, сообщил ТАСС.

Источник, близкий к власти Камчатского края, настаивает, что причиной катастрофы стали токсичные отходы, которые военные сознательно вылили в местную реку, пишет "Медуза".

В Минприроды Камчатки заявили: нефтепродукты могли выбросить с кораблей, которые проплывают через залив. Через этот участок Тихого океана проходит известный маршрут грузовых судов.

Что говорят власти Камчатки

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил установить причины массовой гибели животных. Он заявил, что виновные должны быть выявлены и наказаны. Однако уже на следующий день Минприроды Камчатки опубликовало в инстаграме милые кадры с Халактырского пляжа. На них показан привычный чистый пляж, а вода в заливе – нормального цвета.

Камчатская прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории Тихого океана. Greenpeace требует расследовать причины катастрофы.

Экологическая катастрофа на Камчатке: что известно

На побережье Авачинского залива в Тихом океане выбросились тысячи мертвых животных.

От экологического бедствия также пострадали по меньшей мере 30 человек. Среди них есть дети.

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал видео, снятое с вертолета над заливом. На нем видно, как по воде растекаются маслянистые пятна от нефтепродуктов.

Впоследствии стало известно, что местные серферы жаловались на загрязнение воды еще в конце августа.

Серфер Антон Морозов рассказал: еще в начале сентября река уже выливала тонами яд в океан.

За это время власти России не сделали ничего, чтобы остановить экологическую катастрофу и спасти акваторию.

Пятна от нефтепродуктов на воде видны при съемке с вертолета: