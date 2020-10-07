Ученые заявили, что на Камчатке уже погибли 95% обитателей морского дна, но это еще не конец
Несмотря на заявления российских властей о том, что ситуация на Камчатке нормализовалась, ученые бьют тревогу. По их подсчетам, уже погибли 95% жителей морского дна в бухте. И масштабы бедствия будут только увеличиваться.
Неутешительные прогнозы ученых
По словам специалистов, 95% морских организмов, обитающих на дне Авачинской бухты неподалеку от побережья Камчатки погибли. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
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Ученые объяснили, что во время погружений на глубины от 10 до 15 метров обнаружили массовую гибель организмов, обитающих в грунте дна. Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов отметил, что в бухте сохранились отдельные крупные рыбы, креветки, крабы, но в значительно меньшем количестве.
Кроме того, подводный фотограф заявил, что из-за погружения в бухте у него возник ожог слизистой оболочки. В то же время раньше люди жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью.
Участники экспедиции констатировали, что масштаб бедствия будет только увеличиваться.
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Экологическое бедствие на Камчатке: главное
- В начале октября на Камчатке произошла утечка нефтепродуктов. Из-за этого тысячи морских существ (рыбы, моллюски, птицы и даже млекопитающие) выбросились на берег и погибли.
- Пострадавшие есть и среди людей. Некоторые получили ожоги слизистых оболочек после прогулок по пляжу. А серферы жаловались на ухудшение зрения.
- Позже блогер Юрий Дудь опубликовал видео с вертолета, где отчетливо заметно черную жидкость в воде залива. Фактически это доказало, что в акваторию попали нефтепродукты.
- Камчатская прокуратура начала проверку по факту загрязнения акватории Тихого океана. Greenpeace требует расследовать причины катастрофы.
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