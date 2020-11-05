Нескрываемая человеческая сущность, непростые отношения и истерзанные судьбы. На камерной сцене театра Франко стартовала премьера спектакля "Трамвай желания" по мотивам одноименной классической пьесы Теннесси Уильямса.

Пьеса "Трамвай желания" – одно из самых популярных произведений не только Теннесси Уильямса, но и мирового театра и кинематографа в целом. За эту работу автор получил Пулитцеровскую премию и прижизненное признание классиком современной драмы ХХ века. Основой сюжета являются судьбы двух сестер – Бланш и Стелы, которые выросли в уютном семейном поместье и мечтали о светлом будущем. Однако жизнь внесла свои коррективы и напомнила девушкам, что счастье – это лишь мгновение. И теперь они оказываются в новых реалиях – в старом американском трейлере, вокруг которого и происходит накал страстей между героями. Несмотря на несправедливость и любые обстоятельства в жизни, герои призывают всех не терять человечность.

Мне кажется отношения и идеи, которые он несет, являются призывом моей героини к добру у всех людей, поскольку у нас и спектакль заканчивается словами о доброте,

– поделилась заслуженная артистка Украины Татьяна Шляхова.

"Это не Америка Джека Лондона, это не Америка "Дай эназе дей", а неустроенных и бытово, и жизненно людей, с изувеченными судьбами, немного похоже на наш украинский мир. Мы вот такую берем драматургию", – подчеркнул актер театра Михаил Кукуюк.

Спектакль "Травмай желания" поставил молодой режиссер Иван Урывский. Говорит, что работа над ним раскрыла ему глубину и разносторонность человеческой сущности. Особенно интересной для него оказалась женская психология.

Очень интересно смотреть на актрис, которые играют эту роль, какую историю они тебе рассказывают. Я от этого очень кайфую, потому что каждую репетицию я замечаю какие-то нюансы. Мне, как режиссеру и зрителю очень интересно смотреть и брать что-то свое,

– рассказал режиссер Иван Урывский.

Главный замысел спектакля ни режиссер, ни актеры не раскрывают, ведь уверены, что каждому зрителю будет над чем задуматься. Несмотря на карантинные ограничения, желающих окунуться в эту неповторимую камерную атмосферу немало. Ближайшие показы состоятся 5, 25 и 28 ноября.