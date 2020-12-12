Канада ратифицировала соглашение о совместном кинопроизводстве с Украиной
Правительство Канады завершило внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашения о совместном с Украиной производстве аудиовизуальных произведений. Документ начнет действовать уже 1 января 2021 года.
Что предусматривает соглашение
Условия совместного производства позволят украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Об этом сообщили на сайте Кабмина.
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Такие же условия предусмотрены и для канадских режиссеров, которые будут снимать в Украине.
Этого не случилось бы, если бы не рывок, который сделало за последние годы наше кино. Ждем украинско-канадский "Оскар",
- подчеркнул посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за завершение процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.
"Уверен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще теснее", – сказал Зеленский.
Реакция Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал соглашение новой страницей в истории межгосударственного кинопартнерства Украины. По его словам, наша страна сможет предложить канадцам идеальные условия.
Ткаченко добавил, что в Украине есть хорошие специалисты, которые имеют опыт сотрудничества с международными производителями. Кроме того, государство богатоа локациями для съемки фильмов: "У нас есть горы и реки, поля и моря, леса и великолепные пейзажи, архитектура, как старинная, так и современная".
Еще в Украине есть механизм кэш-рибейтов, что позволит сэкономить на съемке,
- подытожил министр.
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