Канада и Великобритания 6 декабря поздравили украинских воинов с Днем Вооруженных сил Украины. В посольстве Канады заявили, что признают поддержку украинских мужчин и женщин в военной форме, которые защищают свою страну от российской агрессии.

Кроме того, канадские дипломаты отметили, что их страна поддерживает Украину в военной сфере еще с 1992 года. Об этом на официальной странице в фейсбуке сообщает пресс-служба посольства Канады в Украине.

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Что еще говорится в сообщении

Программа военной подготовки Украины и Канады способствовала укреплению возможностей и профессионализации в пределах ВСУ.

На протяжении 5 лет Канада поддерживает борьбу Украины с российскими оккупантами. Она предоставляет украинским военным необходимое оборудование.

В Канаде уверены, что Украина находится "на пути к взаимодействию НАТО".

Преданность, дух и решимость воинов ВСУ вдохновляет, поэтому Канада с нетерпением ждет постоянное партнерство.

Как Великобритания поздравила воинов ВСУ

Посольство Великобритании также поздравило украинских воинов. Обращение к военным ВСУ опубликовано от имени министра обороны Бена Уоллеса и начальника Генштаба генерала сэра Николаса Картера.

Для Британии большая честь работать бок о бок с такими храбрыми солдатами, моряками, летчиками и гражданскими работниками в сфере обороны,

– говорится в сообщении.

В обращении также указано, что Великобритания будет способствовать движению Украины по евроатлантической траектории и поддерживать усилия украинской стороны по защите территориальной целостности государства.