Ряд проектов для поддержки женщин в Украине профинансирует Канада. Общая сумма, которую выделит Канада, составляет примерно 24 миллиона долларов США.

Такую информацию сообщила министр международного развития Канады Карина Гулд. Она объяснила, что лучшие инвестиции в будущее страны – это инвестиции для женщин и наиболее уязвимых и маргинализированных, сообщает Укринформ.

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"Путем этих инициатив они получат потенциал стать мощными агентами изменений, объединив свои усилия со всеми другими людьми, которые работают над восстановлением политической и экономической стабильности", – сказала Гулд.

Она заверила, что Канада и в дальнейшем является близким другом Украины. Они стремятся поддерживать ее "на пути предоставления безопасности, процветания и свободы всем гражданам".

О каких именно проектах говорится

Деньги используют на такие проекты:

по экономической поддержке женщин в сельских регионах;

внутренне перемещенных лиц;

людей с ограниченными физическими возможностями;

других уязвимых групп в Украине.

Такую информацию уточнили в Министерстве международного развития Канады.

Ключевые партнеры будут воплощать эти проекты с целью поддержания инклюзивного и устойчивого экономического роста, предоставляя возможности этим слоям по всей стране,

– заверили в ведомстве.

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