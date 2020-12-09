24 миллиона долларов: Канада профинансирует украинские проекты в поддержку женщин
Ряд проектов для поддержки женщин в Украине профинансирует Канада. Общая сумма, которую выделит Канада, составляет примерно 24 миллиона долларов США.
Такую информацию сообщила министр международного развития Канады Карина Гулд. Она объяснила, что лучшие инвестиции в будущее страны – это инвестиции для женщин и наиболее уязвимых и маргинализированных, сообщает Укринформ.
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"Путем этих инициатив они получат потенциал стать мощными агентами изменений, объединив свои усилия со всеми другими людьми, которые работают над восстановлением политической и экономической стабильности", – сказала Гулд.
Она заверила, что Канада и в дальнейшем является близким другом Украины. Они стремятся поддерживать ее "на пути предоставления безопасности, процветания и свободы всем гражданам".
О каких именно проектах говорится
Деньги используют на такие проекты:
- по экономической поддержке женщин в сельских регионах;
- внутренне перемещенных лиц;
- людей с ограниченными физическими возможностями;
- других уязвимых групп в Украине.
Такую информацию уточнили в Министерстве международного развития Канады.
Ключевые партнеры будут воплощать эти проекты с целью поддержания инклюзивного и устойчивого экономического роста, предоставляя возможности этим слоям по всей стране,
– заверили в ведомстве.
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Канада передаст:
- 7,8 миллиона долларов – негосударственной организации Pact Inc., именно там будут учить женщин из уязвимых категорий предпринимательским навыкам;
- 4,3 миллиона долларов – французской гуманитарной организации ACTED, там хотят увеличить экономические возможности женщин на Донбассе.
- 7,9 миллиона долларов получат Socodevi и Днепропетровская сельскохозяйственная консультационная служба;
- 5,1 миллиона долларов – Фонду кооперативного развития Канады и его партнеру – Всеукраинскому благотворительному фонду "Горени", который помогает украинкам устроиться на предприятия легкой промышленности.
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