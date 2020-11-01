В Канаде мужчина в средневековой одежде набросился на людей с мечом: есть погибшие и раненые
Мужчина с холодным оружием напал на прохожих в канадском Квебеке 1 ноября. Два человека в результате ранений погибли на месте.
По меньшей мере пятеро прохожих получили ранения. Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на местную полицию.
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Что известно о нападении в Канаде
- Нападение произошло у здания национального собрания Канады утром 1 ноября.
- Как сообщила местная полиция, подозреваемый был в "средневековой одежде" и с холодным оружием.
- Силовики задержали 20-летнего подозреваемого, однако местных жителей призывают пока не выходить из дома, поскольку следственные действия еще продолжаются.
- При этом Radio Canada сообщает, что, вероятно, злоумышленник напал на людей с мечом.
- О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно.
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