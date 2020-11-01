Мужчина с холодным оружием напал на прохожих в канадском Квебеке 1 ноября. Два человека в результате ранений погибли на месте.

По меньшей мере пятеро прохожих получили ранения. Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на местную полицию. Ранее В Австрии пол сотни исламистов напали на католическую церковь Что известно о нападении в Канаде Нападение произошло у здания национального собрания Канады утром 1 ноября.

Как сообщила местная полиция, подозреваемый был в "средневековой одежде" и с холодным оружием.

Силовики задержали 20-летнего подозреваемого, однако местных жителей призывают пока не выходить из дома, поскольку следственные действия еще продолжаются.

При этом Radio Canada сообщает, что, вероятно, злоумышленник напал на людей с мечом.

О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно. Обратите внимание! Нападения исламистов в Европе начались после жесткой реакции президента Эммануэля Макрона на убийство учителя в Франции, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Он призвал остановить "исламский терроризм". После этого заявления во Франции и других странах Европы произошла серия нападений религиозных фанатиков на людей.



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