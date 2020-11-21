В канадском Торонто и регионе Пил округа Онтарио вводят локдаун из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом. Ограничения начнут действовать уже с 23 ноября.

Локдаун в двух регионах Канады вводят на 28 дней. Об этом заявил премьер-министр государства Даг Форд, сообщает The star.

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Это необходимо, чтобы предотвратить худший сценарий развития событий,

– пояснил Форд.

Что запретят в 2 регионах Канады

Новые ограничения предусматривают полное закрытие спортивных и развлекательных центров, казино и салонов красоты.

Заведения общественного питания смогут продавать еду только на вынос.

На улице люди могут собираться в группы из не более чем 10 человек.

В церкви, на похоронах и на свадьбе также может находиться максимум 10 человек.

Школы, аптеки и продуктовые магазины могут работать.

Торговые центры и другие магазины должны перейти на доставку товаров, или же выносить их людям на улицу после онлайн-покупок.

Что грозит нарушителям

Населению строго рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, а также отказаться от встреч с родными и друзьями. При этом нарушителям локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов США).

Заметим, правительство Канады заключило соглашение с американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе вакцины против COVID-19. В целом государство зарезервировало для себя более 300 миллионов доз будущей вакцины.

Обратите внимание! По состоянию на 21 ноября коронавирусом в Канаде заразились 320 719 человек. Из них 11 334 – умерли, а 256 646 больных уже выздоровели.