Задержание миллионера: 25 лет канадский модельер склонял женщин к интиму
В Канаде 14 декабря задержали основателя модной корпорации Nygard 79-летнего миллионера Питера Найгарда. В течение 25 лет он эксплуатировал женщин, принуждая их к сексу. Его жертвами часто становились несовершеннолетние. Сам магнат все обвинения отклоняет.
Найгарда задержали по запросу США в городе Виннипег штата Манитоба. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.
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В чем обвиняют Найгарда
- Обвинения против магната выдвинули 84 женщины и двое его сыновей.
- Начиная с 1995 года, он использовал влияние своей компании Nygard Group и ее сотрудников, чтобы вербовать и удерживать женщин "для сексуального удовлетворения Найгарда, его друзей и партнеров по бизнесу".
- Часто жертвами становились девушки из бедных семей.
- Найгард и его сообщники, в том числе сотрудники компании, использовали силу, мошенничество и принуждение, чтобы заставить женщин и девочек-подростков заниматься сексом с миллионером и его друзьями.
- В некоторых случаях Найгард ограничивал передвижение женщин.
- Несколько женщин бизнесмен изнасиловал. Его сообщники накачивали других жертв наркотиками, чтобы склонить к сексу.
- Около половины всех жертв Найгарда подверглись насилию в возрасте 14-15 лет.
Почему начали расследование против магната
По информации The New York Time, десятки женщин обратились в суд, заявив, что миллионер под предлогом предоставления работы в модном бизнесе заманил их в свой особняк на Багамах и силой склонил к интиму. Они пытались сопротивляться, но их усыпляли и насиловали.
Найгард все обвинения отрицал, утверждая, что иск против него подали за многолетний спор с американским инвестором Луисом Беконом, который живет в соседнем доме на Багамах.
В феврале власти США провела обыски в штаб-квартире компании Питера Найгарда в Нью-Йорке и в его доме в Лос-Анджелесе.
Что случилось с компанией Найгарда
Основные клиенты Nygard один за другим начали отказываться от ее товаров. Чтобы спасти компанию, бизнесмен ушел с поста главы. Однако в марте 2020 года Nygard все же объявила о банкротстве после 53 лет работы.
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