В Канаде 14 декабря задержали основателя модной корпорации Nygard 79-летнего миллионера Питера Найгарда. В течение 25 лет он эксплуатировал женщин, принуждая их к сексу. Его жертвами часто становились несовершеннолетние. Сам магнат все обвинения отклоняет.

Найгарда задержали по запросу США в городе Виннипег штата Манитоба. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

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В чем обвиняют Найгарда

Обвинения против магната выдвинули 84 женщины и двое его сыновей.

Начиная с 1995 года, он использовал влияние своей компании Nygard Group и ее сотрудников, чтобы вербовать и удерживать женщин "для сексуального удовлетворения Найгарда, его друзей и партнеров по бизнесу".

Часто жертвами становились девушки из бедных семей.

Найгард и его сообщники, в том числе сотрудники компании, использовали силу, мошенничество и принуждение, чтобы заставить женщин и девочек-подростков заниматься сексом с миллионером и его друзьями.

В некоторых случаях Найгард ограничивал передвижение женщин.

Несколько женщин бизнесмен изнасиловал. Его сообщники накачивали других жертв наркотиками, чтобы склонить к сексу.

Около половины всех жертв Найгарда подверглись насилию в возрасте 14-15 лет.

Обратите внимание! В августе 2020 года двое сыновей Найгарда подали на него в суд, обвинив его в том, что он заплатил за секс-работницам, чтобы те лишили их девственности в подростковом возрасте. Бизнесмен это отрицает.

Почему начали расследование против магната

По информации The New York Time, десятки женщин обратились в суд, заявив, что миллионер под предлогом предоставления работы в модном бизнесе заманил их в свой особняк на Багамах и силой склонил к интиму. Они пытались сопротивляться, но их усыпляли и насиловали.

Найгард все обвинения отрицал, утверждая, что иск против него подали за многолетний спор с американским инвестором Луисом Беконом, который живет в соседнем доме на Багамах.

В феврале власти США провела обыски в штаб-квартире компании Питера Найгарда в Нью-Йорке и в его доме в Лос-Анджелесе.

Что случилось с компанией Найгарда

Основные клиенты Nygard один за другим начали отказываться от ее товаров. Чтобы спасти компанию, бизнесмен ушел с поста главы. Однако в марте 2020 года Nygard все же объявила о банкротстве после 53 лет работы.