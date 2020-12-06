Пророссийский телеканал "НАШ", который работает в Украине, 4 декабря включил в свой эфир Родиона Мирошника – заместителя лидера луганских боевиков. В студии присутствовали народные депутаты Украины, но их появление такого гостя, похоже, совсем не смутило.

Родиона Мирошника включили в эфир по скайп-связи в проект "Пятничный вечер" телеканала "НАШ". Об этом сообщает 24 канал. Ссылки и видео этого позорного эфира не приводим по моральным соображениям.

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Заместитель Игоря Плотницкого, который возглавлял луганских боевиков в период 2014 – 2017 годов, рассказывал о том, как "Украина нарушает минские договоренности и убивает ополченцев".

Кроме одного из лидеров боевиков, в эфире также присутствовали:

Вадим Ивченко – нардеп от "Батькивщины";

Святослав Юраш – нардеп от "Слуги народа";

Алексей Мовчан – нардеп от "Слуги народа";

Александр Лукашов – нардеп от ОПЗЖ;

Юрий Атаманюк – генерал-майор налоговой полиции Украины;

Георгий Тука – экс-засместитель министра временно оккупированных территорий Украины.

Большинство присутствующих гостей спокойно дискутировали с лидером убийц Украины. Например, Вадим Ивченко чуть ли не в унисон с боевиком говорил, что это "Украина неправильно подписала минские договоренности". Правда, уже через 15 минут признал, что "не нужно таких включений".

Алексей Мовчан только спросил Мирошника, за что борятся боевики, а его коллега по фракции Святослав Юраш уточнил, что "позиция господина Родиона – это лишь его мнение, а не всех жителей Донбасса".

Принципиальную позицию проявил только Георгий Тука. С самого включения он демонстративно играл в телефоне, а на вопросе Ивченко о том, "является, по мнению Мельника, Крым и Донбасс частями Украины", он покинул эфир.

Впоследствии экс-заместитель министра ВОТ записал видео на своем блоге, в котором объяснил свой поступок. Он заявил, что в течение всего времени его тошнило от этой так называемой телевизионной программы.

Когда появился этот мерзавец на экране общегосударственного канала, у меня от ярости кулаки сжимались. Я колебался, как мне лучше среагировать. Общаться с этим подонком у меня никакого желания не было,

– рассказал Георгий Тука.

Георгий Тука объяснил свой "побег" из эфира с лидером боевиков: смотрите видео