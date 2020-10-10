Кандидата в городской совет Новомосковска Днепропетровской области от "Слуги народа" Сергея Алексейченко поймали, вероятно, за курением марихуаны. Кроме конопли, мужчина также употреблял игристое вино.

Видео, где кандидат якобы курит марихуану, опубликовала "Страна.ua".

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Ролик был записан вечером 5 октября 2020 года. На видео видно, как двое мужчин курят коноплю из самодельного устройства. По информации издания, друга Алексейченко зовут Виктор Пустовой. Кроме того, мужчины пили игристое вино из жестяных банок.

Журналисты 24 канала связались со штабом "Слуги народа" в Новомосковске по ситуации, однако ответа пока нет.

Что известно об Алексейченко