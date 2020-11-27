Кандидат на должность председателя Киевского областного совета Ярослав Москаленко снял свою кандидатуру из-за нарушения регламента счетной комиссией и заявил, что подаст в суд.

Об этом он сказал во время общения с журналистами перед объявлением результатов голосования.

Москаленко отметил, что счетная комиссия допустила грубые нарушения регламента Киевского областного совета, а именно пункта 12 статьи 25. Говорится о том, что в бюллетень вписали только одного кандидата – представителя "Слуги народа" Александра Склярова. Если этот кандидат не набирает необходимых 43 голоса, тогда депутаты голосуют за другого кандидата, которым был Москаленко. По мнению депутатов от партий "За майбутнє" и "Европейская Солидарность", это грубое нарушение демократических принципов и регламента облсовета.

"Я заявил о самоотводе еще до того, как стали известны результаты голосования. Они запустили бюллетень с одним кандидатом и, имея большинство, протащили его через зал. Я не хочу принимать в этом участия. Политическая сила "Европейская солидарность" поддержала меня в этом", – заявил Ярослав Москаленко.

Депутат отмечает, что его политсила настаивает на том, чтобы процедура голосования была законной и соответствовала регламенту.

"Если Александр Скляров все же не набрал 43 голоса, то я предложу дальше идти по полной законной процедуре. И следующие выборы, если они состоятся, пройдут абсолютно законно и в бюллетене будут все кандидаты, которые имеют желание принять участие в выборах председателя Киевского областного совета", – добавил Москаленко.

В любом случае депутат обещает подать на членов счетной комиссии в суд.

"Мы, как две честные и порядочные политсилы, которые хотят жить и работать законным способом, будем обжаловать этот акт и защищать свои права в суде", – заявил Москаленко.

Заявление Ярослава Москаленко: смотрите видео

Напомним, в Киевском облсовете уже происходило голосование за его главу, во время которого кандидат от партии "За майбутнє" получил 42 голоса из необходимых 43.

"За майбутнє" обвинили три фракции рады – "Слугу народа", "Родину" и ОПЗЖ – в нечестной политической борьбе и давления на собственных депутатов, которых заставляют голосовать за кандидата от "Слуг" Александра Склярова.

В соответствии с абзацем первым пункта 12 статьи 25 регламента Киевского областного совета тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней. В бюллетень по выборам должностных лиц Совета включаются все выдвинутые кандидатуры, которые дали согласие баллотироваться. Они указываются в бюллетене в алфавитном порядке. Другой процедуры Регламент не устанавливает. То есть бюллетень должен быть только один и только со всеми фамилиями кандидатов.