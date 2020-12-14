Результаты президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года, Дональд Трамп собирается продолжать оспаривать. Даже несмотря на то, что 14 декабря состоится голосование коллегий выборщиков.

Трамп не сдается

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что Верховный суд США отклонил один из исков его команды по выборам. Об этом рассказали в Fox News 13 декабря.

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Нет, это еще не конец. И мы продолжим двигаться вперед. У нас есть множество местных (судебных – 24 канал) дел,

– сказал Трамп.

Свои юридические оспаривания результатов президентских выборов адвокаты Трампа намерены продвигать дальше. Даже несмотря на то, что коллегии выборщиков голосовать будут уже 14 декабря.

В то же время пока действующий глава Белого дома признал, что это голосование заставляет его испытывать недостаток времени:

"Они дают нам очень мало времени. Но мы же поймали их, как мошенников, которые вкидывали бюллетени!"

Трамп продолжает утверждать, что много голосов отдавали от имени умерших, что были "вбросы", что выборы сфальсифицированы и так далее – впрочем, ни одного из этих заявлений пока что Трамп в судах не доказал.

Какова ситуация с выборами президента США накануне голосования выборщиков

После завершения подсчета голосов во всех штатах представителя демократов Джозефа Байдена считают избранным президентом. Он должен получить 306 голосов выборщиков из 270 необходимых, а республиканец Дональд Трамп – 232.

Официально коллегии выборщиков голосовать будут 14 декабря (каждая в своем штате, начиная с 10:00 по североамериканскому восточному времени). После этого голосования результаты выборов в США будут окончательными.

Результаты голосования коллегии выборщиков, как прописано в американской конституции, должен утвердить Конгресс. Совместное заседание Сената и Палаты представителей по этому поводу состоится, как ожидается, 6 января 2021 года.

Джо Байден, если не произойдет чего-то экстраординарного, должен вступить в должность 46 президента США 20 января 2021 года.

Интересно, что процедура голосования выборщиков традиционно считается формальностью , но в 2020 к ней приковано особое внимание именно из-за агрессивного сопротивления Трампа и его нежелания признавать свое поражение.