Приближение дня волеизъявления характеризуется пиком злоупотреблений.

Считанные дни, оставшиеся до местных выборов 25 октября, скорее всего, будут насыщены манипуляциями, попытками подкупа избирателей, публикацией компромата на соперников, предостерегают эксперты. И не исключают, что дальше баталии могут продолжиться в судебных инстанциях.

На самом деле все готовятся на последний день – это у нас ... пятница когда можно выбросить компромат на своего конкурента и он не в состоянии защититься, потому что у нас следующий день – день тишины – и он не сможет ответить на компромат, который был выброшен,

– предполагает Александр Теплюк, исполнительный директор Украинского института политики по избирательным технологиям.

"Это мобилизационный этап, он характеризуется пиком подкупа, пиком злоупотреблений, связанных с подвозом избирателей, дополнительной незаконной агитацией. Мне буквально вчера присылали заполненные бюллетени с поставленным номером, причем вручную заполненными, которые подсовывают под дверь, раздают на улице и все такое. Этот этап характеризуется максимальной концентрацией всех усилий всех субъектов", – добавляет директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Следует добавить, что среди направлений манипуляций различных партий эксперты выделяют экологическую тематику. Отмечается, что она внезапно, за несколько месяцев перед выборами, начала волновать старые и новые политические силы.