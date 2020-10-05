Белорусские власти не исключают, что автомобильный транзит с латвийской и литовской территории могут ограничить. На такой шаг в Минске пойдут в ответ на санкции со стороны стран Прибалтики.

40% грузовиков едут из Литвы и Латвии

Возможное ограничение автоперевозок обсудили действующий самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Об этом сообщает БелТА.

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Что касается двух балтийских стран – Литвы и Латвии, то почти 40% грузовиков в этом году едут оттуда. Это гигантский объем. Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы не получат где-то четвертую часть,

- сказал Лукашенко.

У перевозчиков уже были проблемы на границе

Отметим, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси усилил охрану границы с Литвой. Вместе с тем, уже в начале октября литовские автоперевозчики оптимистично заявили, что ситуация на границе с Беларусью стабилизируется. Несмотря на это, часть грузов пытаются таки отправлять в объезд охваченной протестами страны.

Что известно о белорусских санкциях

Страны ЕС 2 октября согласовали санкции против 40 белорусских чиновников. Ранее персональные ограничения в отношении причастных к фальсификациям и насилию над демонстрантами ввели США и страны Прибалтики.

В ответ в Беларуси ввели санкции против ЕС. Впрочем, Минск не обнародовал свой санкционный список.

Среди возможных ограничений в Минске также называли:

закрытие воздушного пространства,

эмбарго на товары,

переориентация торговых потоков.

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