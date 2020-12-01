Вооруженные силы Азербайджана 1 декабря вошли в Лачинский коридор. Из-за этого жители района накануне прихода армии Баку массово покидали свои дома.

Согласно соглашению о перемирии Лачинский коридор отошел под контроль Азербайджана. О том, как армяне покидали свои дома, пишет 24 канал.

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Как армяне покидали Лачинский район

Жители Лачинского района в спешке покидали дома. Они забирали с собой все, что могли – матрасы, шкафы, кровати и прочую мебель. Их перевозили на крыше легковых автомобилей, или в грузовиках. Армяне даже забирали свои медицинские книжки из местных амбулаторий.

Для того, чтобы их дома не достались вражеской армии, жители Лачинского района поджигали жилье.

Кроме того, люди забирали с собой весь скот. Кто-то гнал коров через Лачинский коридор. Другие перевозили скот в автомобилях.

Население направлялось в армянский город Горис.

Жители Лачинского района покидают свои дома перед приходом армии Азербайджана / Фото РИА Новости

Обратите внимание! Лачинский район находился под контролем Армении с 1992 года.

Соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией