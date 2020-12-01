Сжигали дома и выносили мебель: как в Карабахе люди покидали свои жилища – фото
Вооруженные силы Азербайджана 1 декабря вошли в Лачинский коридор. Из-за этого жители района накануне прихода армии Баку массово покидали свои дома.
Согласно соглашению о перемирии Лачинский коридор отошел под контроль Азербайджана. О том, как армяне покидали свои дома, пишет 24 канал.
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Как армяне покидали Лачинский район
Жители Лачинского района в спешке покидали дома. Они забирали с собой все, что могли – матрасы, шкафы, кровати и прочую мебель. Их перевозили на крыше легковых автомобилей, или в грузовиках. Армяне даже забирали свои медицинские книжки из местных амбулаторий.
Для того, чтобы их дома не достались вражеской армии, жители Лачинского района поджигали жилье.
Кроме того, люди забирали с собой весь скот. Кто-то гнал коров через Лачинский коридор. Другие перевозили скот в автомобилях.
Население направлялось в армянский город Горис.
Жители Лачинского района покидают свои дома перед приходом армии Азербайджана / Фото РИА Новости
Соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией
- Боевые действия за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября.
- 10 ноября государства подписали соглашение о прекращении огня.
- Согласно ему, обе страны остаются на своих позициях. Однако Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы Нагорного Карабаха переходят под контроль Азербайджана.
- Кроме того, на территории непризнанной республики в течение 5 лет будут находиться российские миротворцы.
- Заметим, армяне возмутились такой сделкой – восприняли ее как поражение. Из-за этого в стране вспыхнули массовые протесты.
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